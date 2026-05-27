Fluxo de turistas chineses no Brasil cresceu 35% em 2025, afirma ministro

247 - O número de turistas chineses no Brasil cresceu 35% entre 2024 e 2025, antes mesmo da entrada em vigor da política de isenção de vistos para viagens de curta duração. Segundo o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, a expectativa do governo federal é ampliar ainda mais o fluxo de visitantes do país asiático após a implementação da medida. As informações são da CNN Brasil.

"Com essa política de isenção dada pelo governo federal, a gente espera que esse número cresça", afirmou. As declarações foram dadas durante a participação de Feliciano na ITB Xangai, considerada uma das maiores feiras de turismo da Ásia. A agenda do ministro incluiu reuniões com representantes do setor privado e empresas estatais chinesas ligadas ao turismo e à aviação.

Negociações para novos voos

Durante a viagem, Feliciano se reuniu com representantes da China Eastern, companhia aérea que opera atualmente o voo mais longo do mundo, com destino a Buenos Aires. De acordo com o ministro, a empresa demonstrou interesse em criar uma rota direta para o Brasil, com apenas uma parada técnica.

"Estamos em negociação para ver a viabilidade desse voo", declarou. Além da China Eastern, o ministro também participou de encontros com uma estatal chinesa do setor de turismo que, segundo ele, concentra mais de 70% do mercado turístico do país.

Interesse por destinos naturais e cultura brasileira

Feliciano afirmou que o interesse dos turistas chineses pelo Brasil está ligado principalmente aos destinos naturais do país. "O chinês é encantado com a selva amazônica, com o nosso Pantanal, com as cataratas do Iguaçu", disse.

O ministro também citou manifestações culturais brasileiras como atrativos para o público chinês. "O chinês também é muito atraído pela cultura dos outros países, eles gostam do nosso carnaval. A gente está promovendo também as festas juninas e o Boi de Parintins", concluiu.