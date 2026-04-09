Turismo cria 68 mil empregos em um ano e chega a 2,3 milhões de trabalhadores no Brasil

247 - O turismo impulsiona empregos e atinge 2,3 milhões de trabalhadores no Brasil, consolidando o setor como responsável por 5% da força de trabalho nacional e mantendo trajetória de crescimento ao longo de 2026. Os dados indicam avanço consistente na geração de vagas formais, reforçando a importância da atividade para a economia do país.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Gov, com base em dados do Novo Caged do Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil registrou a criação de 68.111 postos de trabalho com carteira assinada no turismo entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026. No período, o número de trabalhadores passou de 2.325.822 para 2.393.933 empregados na cadeia produtiva do setor.

O contingente atual equivale a cerca de 5% dos 48,8 milhões de trabalhadores empregados no país. Para o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, o desempenho confirma a relevância do setor na geração de renda. “Hoje temos mais de dois milhões de brasileiras e brasileiros que tiram seu sustento do turismo. É um número muito expressivo e que queremos aumentar. Vamos seguir trabalhando com determinação para fazer o turismo do nosso país uma potência na geração de renda para os cidadãos”, afirmou.

No recorte mais recente, apenas em fevereiro de 2026 foram criados 11.442 novos empregos no turismo, com saldo positivo entre admissões e desligamentos. O crescimento foi puxado principalmente pelos segmentos de alimentação, responsável por 5.053 vagas, e transporte terrestre, com 3.578 novos postos de trabalho.

No acumulado de janeiro e fevereiro, o setor já soma saldo positivo de 2.303 empregos formais. O desempenho, segundo os dados, reflete o fortalecimento do turismo doméstico e regional, impulsionado por viagens de curta distância e maior consumo local durante a alta temporada de verão e o período de Carnaval.

Outro indicador relevante é o desempenho da aviação doméstica. No primeiro bimestre de 2026, o número de passageiros transportados dentro do Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 17 milhões, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O volume representa crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O resultado superou o recorde anterior, registrado em 2020, quando 16,9 milhões de passageiros voaram em rotas nacionais. A expansão foi impulsionada principalmente pelo Carnaval, além da ampliação da oferta de voos e do fortalecimento de destinos turísticos dentro do país.