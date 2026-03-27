Turismo de negócios recupera marca de R$ 1 bilhão em faturamento

247 - O turismo de negócios no Brasil fechou fevereiro com faturamento de R$ 1,05 bilhão — alta de 4,12% sobre os R$ 1,01 bilhão registrados no mesmo mês de 2025 —, marcando o segundo mês consecutivo em que o setor supera a barreira de R$ 1 bilhão em receita e acumulando mais de R$ 2 bilhões no primeiro bimestre do ano. Os dados são da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), fonte original desta matéria.

Os serviços aéreos lideraram o desempenho, com participação de 58,9% do total e faturamento de R$ 621 milhões, alta de 5,41%. A hotelaria ficou em segundo lugar, com 30,5% de participação e R$ 321 milhões movimentados. Entre os destaques do período estão o seguro-viagem, que avançou 123,3% para R$ 4 milhões, e o serviço de transfer, que saltou de R$ 3,5 milhões para R$ 5,7 milhões, crescimento de 62,17%.

A sequência de resultados acima de R$ 1 bilhão sinaliza a consolidação de um novo patamar para o turismo corporativo brasileiro, segmento que reúne viagens de trabalho, eventos empresariais e feiras de negócios. O desempenho ocorre em um cenário internacional marcado por tensões geopolíticas, o que, segundo especialistas do setor, pode abrir oportunidades adicionais para o Brasil como destino alternativo para eventos antes planejados em outras regiões do mundo.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, celebrou os números e ressaltou o papel estratégico do segmento para a economia nacional. "O crescimento consistente do turismo corporativo, que já supera R$ 2 bilhões em faturamento neste ano, evidencia seu papel estratégico para o Brasil: além de impulsionar a economia, o setor fortalece cadeias produtivas como aviação, hotelaria e serviços, gerando empregos, renda e oportunidades em diversas regiões do país", afirmou.

O diretor executivo da Abracorp, Douglas Fernandes de Camargo, adotou tom de cautela ao avaliar os próximos meses. Apesar do otimismo com os dois primeiros resultados do ano, ele alertou para os riscos trazidos pelo cenário externo. "Os conflitos internacionais nos colocam numa posição de muita cautela, após dois primeiros meses muito positivos, e estamos monitorando a situação internacional. O Brasil, pelas condições que apresenta, pode ser um bom destino para abrigar eventos antes programados para outros países", disse o executivo, apontando uma possível janela de oportunidade para o setor diante da instabilidade global.