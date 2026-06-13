Água a R$ 25 eleva custo para torcedores em Brasil x Marrocos na Copa

247 - A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, contra o Marrocos, terá um custo elevado não apenas nos ingressos, mas também no consumo básico dentro do MetLife Stadium, em Nova Jersey. Segundo informações do UOL, beber água no estádio pode pesar no bolso dos torcedores em meio ao calor de sábado (13), quando os termômetros chegaram a 31ºC.

Um copo d’água no MetLife Stadium custa US$ 5, valor equivalente a cerca de R$ 25. A cerveja mais barata sai por US$ 16, aproximadamente R$ 81. O estádio será o palco da primeira partida da seleção brasileira no Mundial de 2026.

A experiência de assistir a um jogo de Copa do Mundo costuma ser tratada por muitos torcedores como a realização de um sonho. No entanto, o torneio de 2026 já é marcado por valores elevados, especialmente nos ingressos. Nos Estados Unidos, país que sediará parte da competição, os gastos dentro dos estádios também chamam atenção.

O preço da hidratação ganha ainda mais relevância pelo período do ano. Em Nova Jersey, o Mundial será disputado durante o verão no Hemisfério Norte, quando as temperaturas podem superar os 30ºC. No sábado (13), dia citado na reportagem, a máxima chegou a 31ºC.

O MetLife Stadium, localizado na região metropolitana de Nova York, receberá Brasil x Marrocos em um cenário de grande expectativa para a torcida brasileira. Para quem pretende acompanhar a seleção nas arquibancadas, porém, o custo total da experiência deve incluir não apenas o ingresso, mas também alimentação, bebidas e itens básicos consumidos durante a permanência no estádio.

Com água a cerca de R$ 25 e cerveja a aproximadamente R$ 81, o torcedor que for ao MetLife Stadium poderá encontrar preços acima do padrão habitual brasileiro. Em um jogo com duração mínima de duas horas, além do tempo de deslocamento, entrada e permanência no local, a hidratação se torna uma preocupação prática e financeira para o público.