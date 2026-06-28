Áustria arranca empate com Argélia e avança em jogo de seis gols

247 - Áustria e Argélia empataram por 3 a 3 na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, na noite de sábado (27), em Kansas City. O resultado levou as duas seleções ao mata-mata, após uma partida marcada por alternância no placar, gols nos acréscimos e uma mudança de cenário até os últimos segundos.

Com o empate, a Áustria terminou na segunda colocação do Grupo J. A Argélia também avançou, entre as melhores terceiras colocadas. O resultado eliminou o Irã, que ainda dependia de uma combinação favorável para permanecer na competição.

A Áustria começou a partida com mais organização e aproveitou melhor suas chegadas ao ataque. Aos 28 minutos, Marko Arnautovic abriu o placar e colocou a equipe europeia em vantagem. A Argélia, pressionada pela necessidade de pontuar, reagiu antes do intervalo. Aos 45 minutos, Belghali empatou e devolveu a seleção africana à disputa direta pela classificação.

O segundo tempo manteve o jogo aberto. Aos 9 minutos, a Áustria voltou a ficar à frente em jogada construída pelo lado direito, com participação de Konrad Laimer e finalização de Marcel Sabitzer. A resposta argelina veio pouco depois. Aos 15 minutos, Riyad Mahrez apareceu na área e completou para fazer 2 a 2.

A partir daí, o empate passou a interessar às duas seleções. O ritmo diminuiu, e tanto Áustria quanto Argélia priorizaram a segurança defensiva, evitando se expor em excesso. Mesmo assim, a tensão permaneceu alta, já que qualquer gol poderia alterar a classificação do grupo e mudar o destino das equipes no torneio.

Nos acréscimos, o jogo ganhou contornos dramáticos. Aos 49 minutos, Mahrez recebeu em profundidade, entrou na área e finalizou para fazer 3 a 2 para a Argélia. O gol colocava os africanos em vantagem e tirava momentaneamente a Áustria da Copa.

A reação austríaca veio no lance seguinte. Aos 50 minutos, Sasa Kalajdzic marcou o gol do empate, decretou o 3 a 3 e recolocou a seleção europeia no mata-mata. O fim eletrizante confirmou a classificação das duas equipes e transformou o confronto em um dos jogos mais movimentados da primeira fase.

O duelo também teve peso histórico. Áustria e Argélia voltaram a se encontrar em uma Copa do Mundo mais de quatro décadas depois do episódio de 1982, conhecido como “Pacto de Gijón”, quando um resultado conveniente entre Áustria e Alemanha Ocidental eliminou os argelinos e provocou mudanças no formato da última rodada da fase de grupos.

Desta vez, o reencontro teve outro desfecho para a Argélia. Em vez de uma eliminação amarga, a seleção africana deixou o campo classificada. A Áustria, por sua vez, sobreviveu no limite e avançou depois de buscar um empate decisivo no último minuto.