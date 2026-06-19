Brasil faz 1 a 0 no Haiti e pressiona no primeiro tempo; acompanhe
Seleção domina a posse de bola na Filadélfia, cria chances pelos lados e sai na frente após gol contra de Delcroix
247 - O Brasil vai vencendo o Haiti por 1 a 0 nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, no Philadelphia Stadium, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ainda no primeiro tempo, a seleção brasileira assume o controle da partida, aumenta a presença no campo ofensivo e abre o placar após Hannes Delcroix marcar contra o próprio patrimônio.
Depois de um início mais estudado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti passa a impor seu ritmo com posse de bola, troca de passes no ataque e avanço constante pelos lados. Raphinha se torna uma das principais válvulas ofensivas, acionado pela direita e também nas cobranças de escanteio, enquanto Vinícius Júnior tenta criar desequilíbrio pelo setor esquerdo.
A pressão brasileira resulta em uma sequência de chegadas ao ataque. Em uma delas, Casemiro lança Raphinha na ponta direita, e Ricardo Adé afasta para escanteio. Na cobrança seguinte, o Brasil volta a levar perigo: Raphinha bate pela esquerda, Vinícius Júnior domina na segunda trave, corta para o meio e finaliza com desvio da defesa haitiana.
A seleção também chega a balançar a rede com Raphinha, mas o lance é anulado por impedimento. O camisa 11 recebe passe de Bruno Guimarães pela direita da área e finaliza para o gol, porém a arbitragem assinala posição irregular e interrompe a jogada.
Com maior volume ofensivo, o Brasil empurra o Haiti para o campo de defesa e acumula escanteios. A seleção haitiana tenta sair jogando desde o setor defensivo e procura espaços na intermediária, mas encontra dificuldade para superar a marcação brasileira e sustentar a posse no ataque.
O Haiti ainda enfrenta problemas disciplinares nos primeiros minutos. Carlens Arcus recebe cartão amarelo após chegar atrasado em Douglas Santos no meio-campo. Danley Jean Jacques também é advertido durante a etapa inicial.
O confronto desta sexta-feira (19) é o quarto entre Brasil e Haiti na história. Nos três duelos anteriores, a seleção brasileira venceu todos, com placares de 4 a 0, 6 a 0 e 7 a 1.
O Brasil entrou em campo em busca da primeira vitória nesta Copa do Mundo. Na estreia, a seleção empatou por 1 a 1 com Marrocos e iniciou a rodada com um ponto, na terceira posição do Grupo C.
O Haiti, por sua vez, começou a partida na lanterna da chave. A equipe caribenha perdeu para a Escócia por 1 a 0 na primeira rodada e ainda tenta somar seus primeiros pontos na história das Copas do Mundo.
As duas seleções integram o Grupo C, que também conta com Escócia e Marrocos. O resultado parcial na Filadélfia pode influenciar diretamente a disputa por vagas na próxima fase.