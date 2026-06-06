Brasil e Egito vão empatando na reta final do primeiro tempo
Os egípcios empataram o jogo dois minutos depois de sofrer o gol após a seleção brasileira errar na saída de bola
247 - O Brasil abriu o placar contra o Egito neste sábado (6) aos oito minutos do primeiro tempo, com Bruno Guimarães, em jogo amistoso no estádio Huntington Bank Field, localizado na cidade de Cleveland, estado de Ohio, nos Estados Unidos.
Bruno Guimarães aproveitou uma falha de Mohanad Lasheen na saída de bola defensiva egípcia, roubou a posse e finalizou rasteiro para colocar a seleção brasileira em vantagem logo no início da partida.
A resposta do Egito saiu rapidamente. Aos 10 minutos, Marquinhos errou na construção da jogada no campo defensivo e entregou a bola para Ziko. O camisa 11 egípcio recebeu a oportunidade e bateu na saída de Alisson Becker, deixando o placar igual.
O amistoso serviu como parte da preparação das duas seleções para o Mundial. A partida em Cleveland colocou frente a frente equipes que já conhecem seus caminhos na primeira fase da competição.
A seleção brasileira fará sua estreia no Mundial no dia 13 de junho, às 19h, pelo horário de Brasília, contra Marrocos. Além da equipe marroquina, o Brasil enfrentará Escócia e Haiti pelo Grupo C.
O Egito disputará o Grupo G, ao lado de Bélgica, Nova Zelândia e Irã. A equipe africana também usa os amistosos preparatórios para ajustar o time antes do início da competição.
O gol de Bruno Guimarães destacou a pressão brasileira na saída de bola adversária, mas o empate imediato mostrou falha de atenção no setor defensivo. O resultado manteve o foco da seleção nos ajustes para a estreia contra Marrocos.
Escalação do Brasil:
Alisson (goleiro), Wesley (lateral direito), Marquinhos (zagueiro), Ibañez (zagueiro) e Douglas Santos (lateral esquerdo); Casemiro (volante), Bruno Guimarães (volante); Lucas Paquetá (meia), Raphinha (atacante), Igor Thiago (atacante) e Vini Júnior (atacante).
Escalação do Egito:
Shobeir (goleiro), Hany (lateral direito), Fathy (zagueiro), Yasser (zagueiro), Fatouh (lateral esquerdo), Lashin (volante), Attia (volante), Trézéguet (meia), Zico (atacante), Hassan (atacante) e Marmoush (atacante).