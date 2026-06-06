Jogadores do Irã terão de deixar os EUA no mesmo dia das partidas da Copa, diz embaixador
Seleção iraniana ficará concentrada em Tijuana, no México, após mudança de base motivada pelo conflito com os Estados Unidos
247 - Os jogadores da seleção do Irã que disputarão a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos terão de entrar e deixar o território norte-americano no mesmo dia de cada partida. A medida foi revelada neste sábado (6) pelo embaixador iraniano no México, Abolfazl Pasandideh.
A seleção iraniana decidiu transferir sua base de preparação para Tijuana, no norte do México, após o agravamento do conflito entre Irã e Estados Unidos. Inicialmente, a equipe pretendia se concentrar em Tucson, no estado do Arizona, mas a mudança levou a delegação a optar pela cidade mexicana, próxima à fronteira com os EUA.
Durante entrevista coletiva realizada em Tijuana, Pasandideh detalhou as restrições impostas aos integrantes da seleção para a entrada nos Estados Unidos durante o torneio."Podem entrar de manhã e no mesmo dia têm de sair", disse.
A declaração foi feita em farsi e posteriormente traduzida oficialmente para o espanhol.
O Irã disputará suas partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 nas cidades de Los Angeles e Seattle. Com a nova logística, a equipe deverá viajar de Tijuana para os locais dos jogos e retornar ao México logo após cada compromisso.
Além das limitações de permanência em território norte-americano, o embaixador afirmou que parte da delegação ainda enfrenta dificuldades relacionadas à documentação necessária para o torneio.
Segundo Pasandideh, 15 integrantes da comitiva iraniana — principalmente dirigentes e membros da comissão técnica — ainda não receberam visto dos Estados Unidos, situação que classificou como um "desafio" para a participação da equipe.
O diplomata também explicou que os deslocamentos entre Tijuana e as cidades-sede dos jogos poderão ser realizados por via terrestre ou em aeronaves particulares, dependendo das orientações da Federação Internacional de Futebol (Fifa). "Nós respeitamos todas as decisões que a Fifa tomar", afirmou.
A Copa do Mundo de 2026 será disputada de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá, e terá a participação de 48 seleções, no maior formato já adotado pela competição.