Jogadores do Irã terão de deixar os EUA no mesmo dia das partidas da Copa, diz embaixador

247 - Os jogadores da seleção do Irã que disputarão a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos terão de entrar e deixar o território norte-americano no mesmo dia de cada partida. A medida foi revelada neste sábado (6) pelo embaixador iraniano no México, Abolfazl Pasandideh.

A seleção iraniana decidiu transferir sua base de preparação para Tijuana, no norte do México, após o agravamento do conflito entre Irã e Estados Unidos. Inicialmente, a equipe pretendia se concentrar em Tucson, no estado do Arizona, mas a mudança levou a delegação a optar pela cidade mexicana, próxima à fronteira com os EUA.

Durante entrevista coletiva realizada em Tijuana, Pasandideh detalhou as restrições impostas aos integrantes da seleção para a entrada nos Estados Unidos durante o torneio."Podem entrar de manhã e no mesmo dia têm de sair", disse.

A declaração foi feita em farsi e posteriormente traduzida oficialmente para o espanhol.

O Irã disputará suas partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 nas cidades de Los Angeles e Seattle. Com a nova logística, a equipe deverá viajar de Tijuana para os locais dos jogos e retornar ao México logo após cada compromisso.

Além das limitações de permanência em território norte-americano, o embaixador afirmou que parte da delegação ainda enfrenta dificuldades relacionadas à documentação necessária para o torneio.

Segundo Pasandideh, 15 integrantes da comitiva iraniana — principalmente dirigentes e membros da comissão técnica — ainda não receberam visto dos Estados Unidos, situação que classificou como um "desafio" para a participação da equipe.

O diplomata também explicou que os deslocamentos entre Tijuana e as cidades-sede dos jogos poderão ser realizados por via terrestre ou em aeronaves particulares, dependendo das orientações da Federação Internacional de Futebol (Fifa). "Nós respeitamos todas as decisões que a Fifa tomar", afirmou.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá, e terá a participação de 48 seleções, no maior formato já adotado pela competição.