Brasil tem três pendurados antes de decisão contra a Escócia

247 - A seleção brasileira chega ao jogo decisivo contra a Escócia, na quarta-feira (24), com três jogadores pendurados e uma preocupação adicional para o técnico Carlo Ancelotti na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Depois da estreia contra Marrocos e da vitória sobre o Haiti, na sexta-feira (19), Ibañez, Casemiro e Douglas Santos passaram a acumular um cartão amarelo cada. Caso recebam nova advertência diante dos escoceses, os três ficarão suspensos automaticamente para o compromisso seguinte do Brasil no Mundial.

A situação exige cautela de Ancelotti, que terá de equilibrar a busca pela classificação com a necessidade de preservar peças importantes do elenco. O duelo contra a Escócia ganhou peso decisivo para a seleção brasileira, que tenta carimbar vaga na próxima fase sem comprometer a formação para o mata-mata.

Casemiro, uma das lideranças do grupo, aparece entre os atletas em situação de risco disciplinar. Ibañez e Douglas Santos também terão de atuar sob atenção redobrada, já que qualquer cartão amarelo pode deixá-los fora de uma eventual partida seguinte da equipe na Copa.

A preocupação ocorre em meio a uma mudança no regulamento disciplinar da Fifa para a Copa do Mundo de 2026. Com o aumento no número de jogos do torneio, a entidade alterou o sistema de limpeza dos cartões amarelos.

Pela nova regra, os cartões serão zerados em duas etapas: no início da segunda fase e novamente nas quartas de final. A medida muda a administração das punições ao longo da competição e torna a gestão dos pendurados ainda mais relevante para as seleções.