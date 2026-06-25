Curaçao x Costa do Marfim: onde assistir ao jogo da Copa

247 - Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 17h, pelo horário de Brasília, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, com transmissão ao vivo do Sportv 2 e da CazéTV.

O confronto tem peso decisivo para as duas seleções: enquanto Curaçao ainda mantém viva a esperança de classificação, a Costa do Marfim depende apenas de si para garantir presença direta na próxima fase do Mundial.

A seleção de Curaçao chega ao duelo embalada pelo primeiro ponto conquistado em sua história em Copas do Mundo. Na rodada anterior, a equipe caribenha empatou sem gols com o Equador, em uma partida marcada pela atuação decisiva do goleiro Room, responsável por evitar a derrota com uma série de defesas importantes.

Apesar da situação difícil na chave, Curaçao entra em campo ainda com chances matemáticas de avançar. Para isso, precisa vencer a Costa do Marfim e torcer por uma combinação de resultados favorável no grupo. O cenário transforma o jogo desta quinta-feira (25) em uma oportunidade histórica para a seleção caribenha.

Do outro lado, a Costa do Marfim chega em condição mais confortável. De acordo com o cenário do grupo, uma vitória ou até mesmo um empate diante de Curaçao garante à seleção africana a classificação direta para a próxima etapa da Copa do Mundo.

A possibilidade de avançar sem depender de outros resultados aumenta a responsabilidade marfinense no confronto. A equipe sabe que evitar a derrota basta para seguir no torneio, mas também pode buscar a vitória para confirmar a vaga com autoridade e manter o embalo na competição.

O jogo será realizado no Lincoln Financial Field, estádio localizado na Filadélfia, uma das sedes norte-americanas da Copa de 2026. A partida está marcada para as 17h, pelo horário de Brasília.

Serviço do jogo

Curaçao x Costa do Marfim.

Competição: Copa do Mundo de 2026.

Data: quinta-feira (25).

Horário: 17h, pelo horário de Brasília.

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos.

Transmissão: Sportv 2 e CazéTV.