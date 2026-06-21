Defesa do Irã segura pressão da Bélgica e mantém grupo aberto na Copa do Mundo

247 – A defesa do Irã foi o grande destaque do empate por 0 a 0 contra a Bélgica, neste domingo (21), em Los Angeles, pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo de 2026. Com atuação decisiva do goleiro Alireza Beiranvand, a seleção iraniana resistiu à pressão belga e manteve viva a chance de avançar pela primeira vez ao mata-mata do Mundial.

As informações são da Agência Brasil. O resultado deixou o grupo G completamente aberto para a rodada final. Irã e Bélgica chegaram a dois pontos em duas partidas, enquanto Egito e Nova Zelândia, que ainda se enfrentariam na noite deste domingo, somavam um ponto cada.

Bélgica domina, mas esbarra em Beiranvand

A Bélgica teve amplo domínio territorial e ficou mais tempo com a bola. Segundo os dados da partida, a equipe europeia teve 56% de posse, contra 32% do Irã, além de 12% do tempo com a bola em disputa.

A superioridade belga também apareceu no número de finalizações. A seleção da Bélgica concluiu 21 vezes, três vezes mais do que o Irã, que finalizou em sete oportunidades. Ainda assim, o placar permaneceu zerado graças à organização defensiva iraniana e à atuação segura de Beiranvand, que fez defesas difíceis ao longo da partida.

O jogo reforçou uma tendência desta Copa do Mundo: goleiros de seleções consideradas tecnicamente inferiores protagonizando grandes atuações para conter favoritas e garantir empates sem gols.

Irã chegou a balançar a rede

Apesar do volume ofensivo belga, foi o Irã quem chegou a marcar no primeiro tempo. Mehdi Taremi balançou as redes em uma jogada ensaiada de falta, mas o lance foi anulado por impedimento.

A seleção iraniana manteve uma proposta claramente defensiva durante boa parte do confronto, apostando na compactação, na resistência física e em saídas pontuais para tentar surpreender a Bélgica.

Expulsão de Ngoy muda o cenário

No segundo tempo, a Bélgica ainda teve de lidar com a expulsão de Ngoy, que cometeu falta para impedir uma chance quase certa de gol do adversário. Com um jogador a mais, o Irã poderia ter buscado uma postura mais ofensiva, mas preferiu manter a estratégia de segurança.

Fiel ao plano defensivo, a equipe iraniana continuou protegendo sua área e apostando na inspiração de Beiranvand para impedir que o placar fosse alterado. A atuação do goleiro foi decisiva para garantir o ponto conquistado em Los Angeles.

Grupo G terá decisão na última rodada

Com o empate, a última rodada do grupo G ganhou caráter decisivo. Na madrugada de sábado (27), a Bélgica tentará sua primeira vitória na Copa do Mundo diante da Nova Zelândia, em Vancouver.

No mesmo dia, o Irã enfrentará o Egito, em Seattle, em busca de uma classificação histórica. A seleção iraniana tenta alcançar pela primeira vez uma vaga no mata-mata de uma Copa do Mundo.

O empate contra a Bélgica não apenas manteve o Irã vivo na competição, como também aumentou a pressão sobre uma das seleções mais fortes do grupo. Para os belgas, a última rodada será uma obrigação. Para os iranianos, pode representar a chance de escrever uma página inédita em sua história no futebol mundial.