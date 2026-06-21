22 de junho de 1986: o dia em que Maradona se transformou num mito eterno

247 – Em 22 de junho de 1986, Diego Armando Maradona deixou de ser apenas o maior jogador de sua geração para se tornar um mito eterno do futebol e da cultura popular latino-americana. Naquele domingo, no Estádio Azteca, na Cidade do México, a Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo. Mas o placar foi apenas a superfície de um acontecimento muito maior. Em quatro minutos, Maradona marcou dois gols que entrariam para sempre na história: a “Mão de Deus” e o “Gol do Século”.

A partida, disputada diante de mais de 100 mil pessoas, tornou-se uma das mais simbólicas da história do esporte. De um lado, a Argentina, ainda marcada pela dor da Guerra das Malvinas, travada quatro anos antes contra o Reino Unido. De outro, a Inglaterra de Margaret Thatcher, potência imperial que havia derrotado militarmente os argentinos no Atlântico Sul. Embora fosse apenas futebol, nada naquele jogo parecia apenas futebol.

O contexto político de uma partida histórica

A Copa do Mundo de 1986 foi disputada em um momento delicado para a Argentina. O país havia saído recentemente da ditadura militar, que governara entre 1976 e 1983, deixando um legado de violência, desaparecimentos e trauma nacional. A derrota na Guerra das Malvinas, em 1982, também havia atingido profundamente o orgulho argentino.

Maradona carregava tudo isso em campo, mesmo sem transformar o jogo em discurso formal. Ele representava algo que ultrapassava o futebol: a possibilidade de um país ferido se reconhecer novamente em um gesto de grandeza. Filho de Villa Fiorito, periferia pobre de Buenos Aires, Maradona simbolizava a ascensão popular, a astúcia dos de baixo, o talento indomável contra estruturas de poder muito maiores.

A Inglaterra, por sua vez, não era apenas uma seleção europeia. Para milhões de argentinos, era a potência que havia vencido a guerra e imposto uma humilhação nacional. Por isso, o confronto no Azteca ganhou uma densidade rara. Era uma quartas de final de Copa, mas também uma disputa de memória, orgulho e identidade.

A “Mão de Deus”

O primeiro gol de Maradona veio aos seis minutos do segundo tempo. Após uma jogada confusa na entrada da área inglesa, a bola subiu. O goleiro Peter Shilton saiu para afastar. Maradona, muito mais baixo, saltou junto com ele. A bola entrou. A arbitragem validou. As imagens mostrariam depois que o argentino havia usado a mão esquerda para empurrar a bola para o gol.

Nascia a “Mão de Deus”, uma das expressões mais conhecidas da história do futebol. O lance foi irregular, mas sua permanência na memória coletiva revela algo mais complexo do que uma simples infração. Para os ingleses, foi trapaça. Para os argentinos, tornou-se malandragem, revanche, esperteza popular contra o poder. Para o mundo, virou mito.

O gol condensou a ambiguidade de Maradona. Ele não era um herói limpo, domesticado, produzido para agradar a todos. Era contraditório, genial, provocador, humano. A “Mão de Deus” escandalizou porque quebrou a norma. Mas também fascinou porque parecia nascer de uma inteligência instintiva, de uma leitura instantânea da oportunidade, de um gesto proibido que só ele ousaria transformar em eternidade.

No futebol, poucos lances são tão discutidos. A irregularidade é evidente. Mas a força simbólica também. A “Mão de Deus” abriu o placar e incendiou uma partida que já carregava tensão histórica suficiente. Quatro minutos depois, Maradona faria algo ainda maior — e incontestável.

O “Gol do Século”

Aos dez minutos do segundo tempo, Maradona recebeu a bola ainda no campo argentino. Com o corpo baixo, a bola grudada ao pé esquerdo e uma aceleração quase impossível, arrancou em direção ao gol inglês. Passou por Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick, driblou o goleiro Peter Shilton e tocou para o gol.

Foram cerca de dez segundos de pura arte. Um lance que parecia improvisado, mas tinha a precisão de uma obra-prima. Maradona percorreu mais de meio campo, desmontou a defesa inglesa inteira e marcou aquele que seria eleito posteriormente, em votação promovida pela FIFA, o “Gol do Século”.

Confira a emoção do narrador argentino após o gol mais lindo de todos os tempos:

Se a “Mão de Deus” era ambígua, o segundo gol era absoluto. Não havia contestação possível. Era talento em estado puro. Era a prova de que Maradona podia vencer um jogo não apenas com astúcia, mas com uma superioridade técnica quase sobrenatural. O mesmo homem que havia enganado a arbitragem minutos antes produziu o lance mais belo da história das Copas.

Essa dupla dimensão explica por que Maradona se tornou mito. Ele não foi apenas o autor de um gol genial. Foi o personagem capaz de reunir, na mesma partida, o pecado e a redenção, a transgressão e a beleza, o gesto proibido e a obra perfeita.

O herói popular latino-americano

Maradona nunca foi apenas um atleta. Sua trajetória sempre dialogou com a desigualdade, a periferia, a rebeldia e a identidade latino-americana. No Azteca, isso ficou evidente. Ele enfrentava a Inglaterra não como um representante frio de uma federação esportiva, mas como expressão de um povo que carregava dores recentes e antigas.

A vitória argentina por 2 a 1, com os dois gols de Maradona, ganhou dimensão épica. Gary Lineker ainda descontou para os ingleses, mas o jogo já pertencia à história. A Argentina avançou, depois venceria a Bélgica na semifinal e conquistaria o título contra a Alemanha Ocidental. Mas o momento fundacional daquela Copa foi o duelo contra a Inglaterra.

Para muitos argentinos, aquele jogo não apagou a dor das Malvinas, nem poderia. O futebol não substitui a história, não repara mortes, não corrige derrotas militares. Mas ofereceu uma forma simbólica de afirmação nacional. A Argentina derrotou a Inglaterra no palco global mais visto do planeta. E fez isso com Maradona, o filho do povo, no centro de tudo.

Entre a genialidade e a contradição

A grandeza de Maradona está justamente em sua impossibilidade de ser reduzido a uma imagem simples. Ele foi gênio e transgressor. Ídolo e pecador. Artista e guerreiro. Capaz de comover multidões e de desafiar convenções. O jogo de 22 de junho de 1986 revelou todas essas camadas.

A “Mão de Deus” e o “Gol do Século” não são episódios opostos. São partes do mesmo mito. Um mostra o Maradona astuto, irreverente, disposto a desafiar a ordem. O outro mostra o Maradona sublime, dono de uma capacidade técnica que parecia suspender as leis do jogo. Separados por poucos minutos, os dois gols formaram uma narrativa perfeita: primeiro a provocação, depois a consagração.

É por isso que aquele jogo continua vivo. Não apenas nos arquivos da FIFA, nos vídeos repetidos milhões de vezes ou nas memórias dos torcedores. Ele permanece porque representa uma forma de entender o futebol como linguagem política e popular. No corpo de Maradona, a Argentina encontrou uma resposta simbólica ao poder. Na bola de Maradona, a América Latina viu a beleza desafiar a hierarquia.

O dia em que o futebol virou eternidade

O Estádio Azteca já havia sido palco da final da Copa de 1970, quando o Brasil de Pelé encantou o mundo. Em 1986, tornou-se também o templo da imortalidade de Maradona. Aquele gramado recebeu dois dos gols mais comentados da história, marcados pelo mesmo jogador, no mesmo tempo, contra o mesmo adversário, em uma partida atravessada por feridas políticas profundas.

Poucos atletas tiveram um dia tão decisivo para sua própria lenda. Antes de 22 de junho de 1986, Maradona já era extraordinário. Depois daquele dia, tornou-se eterno. Sua imagem passou a habitar não apenas o futebol, mas a memória cultural de povos inteiros.

A “Mão de Deus” segue polêmica. O “Gol do Século” segue incontestável. Juntos, os dois lances explicam por que Diego Armando Maradona jamais será lembrado como um craque comum. Ele foi o jogador que transformou uma quartas de final de Copa em epopeia, um estádio em teatro da história e uma bola em instrumento de revanche, arte e identidade popular.

Naquele 22 de junho, Maradona não apenas venceu a Inglaterra. Ele atravessou a fronteira entre o talento e o mito. E, desde então, nunca mais saiu de lá.