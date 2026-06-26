Há 24 anos, Ronaldo levava o Brasil à final da Copa

247 - O gol de Ronaldo contra a Turquia, em 26 de junho de 2002, colocou o Brasil na decisão da Copa do Mundo e abriu caminho para o pentacampeonato no Japão. Naquele dia, a Seleção venceu por 1 a 0 no Estádio de Saitama, em uma semifinal tensa, decidida por um toque rápido e preciso do camisa 9 no início do segundo tempo.

A partida marcou mais um capítulo da campanha perfeita da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari. Contra uma Turquia competitiva, que fazia a melhor Copa de sua história, o Brasil encontrou em Ronaldo o gesto decisivo para seguir vivo no sonho do quinto título mundial.

O gol foi o sexto do atacante naquele Mundial. Mais do que um número, representava a reconstrução de uma carreira marcada por lesões graves nos joelhos e pelo trauma da final de 1998, quando Ronaldo passou mal horas antes da derrota para a França. Em 2002, ele voltava a ocupar o centro do futebol mundial.

A Seleção reunia uma geração que combinava força, talento e experiência. Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho formavam o trio ofensivo que encantou o torneio, enquanto Cafu, Roberto Carlos, Gilberto Silva e outros nomes sustentavam uma equipe sólida, eficiente e invicta.

A Turquia, por sua vez, deixaria a competição de cabeça erguida. Após cair diante do Brasil, venceu a Coreia do Sul na disputa pelo terceiro lugar, em partida marcada pelo gol de Hakan Şükür aos 11 segundos, o mais rápido da história das Copas. A terceira colocação segue como o melhor resultado turco no torneio.

Com a vitória em Saitama, o Brasil avançou para enfrentar a Alemanha quatro dias depois, em Yokohama. Seria o primeiro encontro entre as duas seleções em uma final de Copa do Mundo, em uma decisão que entraria para a história do futebol brasileiro.

A Copa de 2002 também foi simbólica por ser a primeira disputada na Ásia e a primeira organizada por dois países, Coreia do Sul e Japão. Para o Brasil, tornou-se o palco da consagração do pentacampeonato, até hoje a última conquista da Seleção em Mundiais.

Vinte e quatro anos depois, o gol de Ronaldo contra a Turquia permanece como uma das imagens mais fortes daquela campanha. Foi o lance que aproximou o Brasil da glória e consolidou a volta triunfal de um atacante que encerraria o torneio como artilheiro, com oito gols, e como um dos grandes personagens da história das Copas.