Há 28 anos, Zidane era expulso em goleada e ficava fora de dois jogos da Copa de 1998

247 - Antes de se transformar no herói da primeira conquista mundial da França, Zinedine Zidane viveu um dos momentos mais delicados de sua carreira com a camisa azul. Em uma partida que parecia resolvida no placar, o meia perdeu o controle, foi expulso e deixou a seleção anfitriã sem seu principal articulador em uma fase decisiva da Copa do Mundo de 1998.

A goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, no Stade de France, em Saint-Denis, pela segunda rodada da fase de grupos, garantiu a classificação antecipada da França às oitavas de final. O resultado, porém, ficou em segundo plano diante do cartão vermelho recebido por Zidane aos 70 minutos, após pisar deliberadamente no saudita Fuad Anwar em uma disputa de bola.

A punição tirou o camisa 10 francês dos dois jogos seguintes. Zidane ficou fora da última rodada da fase de grupos, contra a Dinamarca, e também das oitavas de final, diante do Paraguai. Sem seu principal criador de jogadas, a equipe comandada por Aimé Jacquet precisou reorganizar o meio-campo em um momento de alta pressão.

Dentro de campo, a vitória sobre os sauditas foi construída com protagonismo de outros nomes. Thierry Henry abriu o placar no primeiro tempo, após cruzamento de Bixente Lizarazu, e voltou a marcar na etapa final. David Trezeguet, acionado ainda no primeiro tempo, fez o terceiro, enquanto Lizarazu fechou a goleada aos 41 minutos da etapa complementar. A Arábia Saudita também terminou com um jogador a menos, depois da expulsão de Mohammed Al-Khilaiwi aos 20 minutos.

A França ainda venceu a Dinamarca por 2 a 1 na última rodada do grupo, mas sentiu a ausência de Zidane nas oitavas. Contra o Paraguai, a seleção anfitriã encontrou forte resistência e só avançou na prorrogação, com o gol de ouro de Laurent Blanc, o primeiro desfecho desse tipo na história das Copas do Mundo.

Zidane retornou nas quartas de final, contra a Itália, em uma classificação decidida nos pênaltis. A partir dali, recuperou protagonismo e voltou a comandar tecnicamente a equipe francesa. Na final, contra o Brasil, marcou dois gols de cabeça na vitória por 3 a 0, resultado que deu à França seu primeiro título mundial.