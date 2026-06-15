Irã e Nova Zelândia estreiam na Copa sob tensão geopolítica; confira onde assistir

247 - Irã e Nova Zelândia fazem nesta segunda-feira (15), às 22h, no horário de Brasília, a estreia das duas seleções na Copa do Mundo, em duelo válido pela primeira rodada do grupo G.

A partida será disputada no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+.

O jogo encerra a primeira rodada da chave, que também conta com Bélgica e Egito. Mais cedo, em Seattle, belgas e egípcios empataram por 1 a 1, resultado que aumenta a importância do duelo entre iranianos e neozelandeses na disputa por uma vaga na próxima fase.

Pelo formato da Copa do Mundo, as seleções jogam em turno único dentro de seus grupos. Avançam os dois primeiros colocados de cada uma das 12 chaves, além dos oito melhores terceiros colocados da fase inicial.

Escalações de Irã x Nova Zelândia

O Irã vai a campo com Alireza Beiranvand; Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Arya Yousefi, Ali Nemati e Ramin Rezaeian; Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebbi e Saman Ghoddos; Shahriyar Moghanloo e Mehdi Taremi.

A Nova Zelândia começa a partida com Max Crocombe; Tim Payne, Michael Boxall, Liberato Cacace e Finn Surman; Joe Bell, Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Elijah Just e Callum McCowatt; Chris Wood.

Arbitragem

O árbitro da partida será Cesar Ramos, do México. Ele terá como assistentes Alberto Morin e Marco Bisguerra, também mexicanos. O VAR ficará sob responsabilidade de Erick Miranda, do México.

Onde assistir

Irã x Nova Zelândia será transmitido ao vivo pela CazéTV, com exibição disponível sem custo adicional no Disney+.