Noruega de Haaland estreia contra Iraque na Copa do Mundo; confira onde assistir

247 - A Noruega inicia sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (16), às 19h, pelo horário de Brasília, contra o Iraque, no Gillette Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos. A partida marca a estreia de Erling Haaland em Mundiais e coloca frente a frente uma seleção europeia cercada de expectativa e um adversário asiático que retorna ao torneio depois de quatro décadas.

Comandada por Ståle Solbakken, a equipe norueguesa chega ao Mundial após desempenho perfeito nas Eliminatórias Europeias, com oito vitórias em oito partidas. O resultado aumentou a expectativa em torno de uma geração liderada por Haaland, Martin Odegaard e Alexander Sorloth, nomes que formam a base ofensiva da seleção.

A Noruega aposta em um trio de ataque forte fisicamente e tecnicamente qualificado. Haaland, principal referência ofensiva, terá ao lado Sorloth e Antonio Nusa, enquanto Odegaard será responsável pela criação no meio-campo. A equipe também conta com Fredrik Aursnes e Patrick Berge para dar equilíbrio ao setor.

O Iraque, por sua vez, disputa sua primeira Copa do Mundo desde 1986. A seleção garantiu vaga depois de superar a Bolívia na repescagem mundial e tenta iniciar a campanha com um resultado de impacto diante de uma das equipes mais observadas desta edição do torneio.

Sob o comando de Graham Arnold, o time iraquiano terá Aymen Hussein e Al-Hamadi no ataque. A formação também conta com Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismail e Ali J. no meio-campo, buscando compactação para conter o volume ofensivo norueguês.

A partida será disputada no Gillette Stadium, em Massachusetts, e terá transmissão da CazéTV.

Escalações de Iraque e Noruega

Iraque: Jalal; Hussein Ali, Zaid Tahsin, Akam Hashem e Mirkhas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismail e Ali J.; Al-Hamadi e Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold.

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e Moller Wolfe; Patrick Berge, Fredrik Aursnes e Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland e Antonio Nusa. Técnico: Ståle Solbakken.

Ficha do jogo

Iraque x Noruega

Data: terça-feira (16)

Horário: 19h, pelo horário de Brasília

Local: Gillette Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos

Competição: Copa do Mundo de 2026

Onde assistir: CazéTV

Expectativa toma conta dos torcedores na internet

A proximidade do duelo entre Iraque e Noruega também movimenta os torcedores nas plataformas digitais. Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida de logo mais no buscador, em meio à expectativa pela estreia norueguesa na Copa do Mundo de 2026 e pela presença de Erling Haaland em seu primeiro Mundial.