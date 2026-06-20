O dia na Copa: Espanha, Uruguai e Bélgica entram em campo neste domingo

247 - A Copa do Mundo terá no domingo (21) uma rodada com seleções de grande tradição e equipes que buscam afirmação em grupos equilibrados. Uruguai, Espanha, Bélgica, Irã, Nova Zelândia, Egito, Arábia Saudita e Cabo Verde entram em campo em quatro partidas pelos Grupos G e H.

A programação prevê Uruguai x Cabo Verde, em Miami, Espanha x Arábia Saudita, em Atlanta, Bélgica x Irã, em Los Angeles, e Nova Zelândia x Egito, em Vancouver.

O Grupo H terá dois jogos de forte interesse. Em Miami, o Uruguai enfrenta Cabo Verde em um duelo que coloca uma seleção bicampeã mundial diante de uma equipe que busca ampliar sua presença no cenário internacional. Para os uruguaios, a partida é uma chance de confirmar força em uma chave que também tem a Espanha como uma das favoritas.

Cabo Verde encara o confronto com a responsabilidade de competir diante de uma seleção historicamente associada a entrega, intensidade e tradição em Copas. O desafio será resistir à pressão uruguaia e tentar aproveitar momentos de transição para surpreender. Para o Uruguai, a obrigação é transformar superioridade técnica e experiência em resultado.

Também pelo Grupo H, a Espanha enfrenta a Arábia Saudita em Atlanta. Campeã mundial em 2010 e atual referência técnica do futebol europeu, a seleção espanhola chega ao torneio como uma das equipes mais observadas da chave. O jogo contra os sauditas terá peso importante para a construção de confiança na fase de grupos.

A Arábia Saudita, por sua vez, sabe que enfrentar a Espanha exige concentração defensiva, intensidade e eficiência nas poucas chances que surgirem. O time saudita tentará impedir que a seleção espanhola controle o ritmo do jogo por meio da posse de bola e da circulação rápida no meio-campo.

No Grupo G, Bélgica e Irã se enfrentam em Los Angeles. A Bélgica busca reafirmar competitividade em uma nova etapa de sua seleção, enquanto o Irã tenta transformar experiência internacional em equilíbrio diante de um adversário europeu de maior peso técnico. O confronto pode ser determinante para as pretensões das duas equipes na chave.

A seleção belga tende a entrar pressionada pela necessidade de vencer e assumir protagonismo no grupo. O Irã deve apostar em compactação defensiva e transições, cenário em que costuma ser competitivo. A partida pode exigir paciência da Bélgica e alto nível de concentração contra um adversário acostumado a jogos de resistência.

Nova Zelândia e Egito completam a rodada em Vancouver. Para os neozelandeses, o jogo representa uma oportunidade de somar pontos em uma Copa ampliada e manter chances reais de avançar. O Egito, com maior tradição recente no futebol africano, tenta começar a construir uma campanha sólida e evitar tropeços diante de um rival que pode crescer no torneio se ganhar confiança.

A rodada de domingo (21) reúne favoritos, seleções emergentes e confrontos com impacto direto na tabela. Espanha e Uruguai entram em campo com maior cobrança no Grupo H, enquanto Bélgica e Egito buscam iniciar ou consolidar caminho no Grupo G. Em um formato no qual a disputa por terceiros lugares também pesa, cada resultado pode alterar o desenho da classificação.