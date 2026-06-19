Técnico do Paraguai manda imprensa deixar jogadores em paz
Gustavo Alfaro pediu que críticas após goleada para os EUA sejam dirigidas a ele antes de jogo decisivo contra a Turquia
SANTA CLARA, 18 Jun (Reuters) - O técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, expressou na quinta-feira sua indignação com as críticas que seus jogadores sofreram após a goleada sofrida contra os Estados Unidos na estreia na Copa do Mundo, pedindo à imprensa que deixasse sua equipe em paz e direcionasse todas as críticas a ele.
Alfaro assumiu total responsabilidade pela derrota do Paraguai por 4 a 1 para os co-anfitriões, os Estados Unidos, na semana passada, e disse que seus jogadores devem ser deixados em paz para que possam retomar o rumo na campanha do Grupo D na sexta-feira, contra a Turquia.
“Critiquem-me. Podem atirar em mim, mas não neles. Protejam-nos. Sabem por quê? Porque, quando a Copa do Mundo acabar, eu vou embora, mas eles vão ficar. Eles vão permanecer e continuar representando o país”, disse Alfaro, balançando o dedo repetidamente durante uma coletiva de imprensa lotada.
“Por favor, ataquem-me. Ataquem-me. Vou levantar o queixo e aguentar todos os seus golpes. Mas só peço que defendam os jogadores; eles são o bem mais valioso que a seleção nacional possui.”
O Paraguai, conhecido como “La Albirroja”, disputou a Copa do Mundo pela última vez em 2010, quando foi eliminado pela Espanha — que acabou se sagrando campeã — em uma emocionante partida das quartas de final que marcou sua melhor campanha no torneio.
Haverá pouca margem para erros tanto para o Paraguai quanto para a Turquia na região da Baía de San Francisco nesta sexta-feira, depois que ambas as seleções sofreram derrotas na estreia, com a Turquia perdendo por 2 a 0 para a Austrália.
(Reportagem de Martin Petty em Santa Clara, Califórnia)