Veja provável escalação da Seleção Brasileira para confronto contra Escócia

247 - A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), para enfrentar a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. O confronto, válido pela última rodada do Grupo C, é considerado fundamental para o planejamento da equipe no torneio. Conforme Estadão Conteúdo, a partida definirá não apenas a classificação, mas também a liderança da chave, atualmente disputada ponto a ponto com a seleção de Marrocos.

No último treinamento antes do duelo, o técnico Carlo Ancelotti concentrou os trabalhos nos ajustes táticos e no posicionamento defensivo e ofensivo. A boa notícia para a comissão técnica foi o retorno do goleiro Alisson. O atleta havia sido poupado da atividade anterior para preservação e controle de carga física, mas participou normalmente dos trabalhos no gramado e está confirmado entre os titulares. Outra novidade no banco de reservas deve ser o atacante Neymar, que mostrou evolução na recuperação de uma lesão na panturrilha e treinou novamente com o elenco.

O principal desafio de Ancelotti para montar o time titular está no setor ofensivo. Com a ausência de Raphinha, que sofreu uma lesão muscular na vitória anterior contra o Haiti, o treinador italiano testou diferentes alternativas para ocupar o lado direito do ataque. Os jovens Rayan e Luiz Henrique disputam a vaga direta na posição, enquanto Endrick corre por fora, tendo sido testado em uma formação de maior presença de área ao lado do centroavante Matheus Cunha.

Além do ataque, a escalação pode sofrer alterações por critérios médicos e disciplinares. Jogadores que estão pendurados com cartões amarelos, como o lateral Douglas Santos e o volante Casemiro, correm o risco de ser preservados para evitar suspensão nas oitavas de final. Durante os ensaios táticos, o zagueiro Léo Pereira foi observado na linha defensiva, e os meio-campistas Fabinho e Danilo Santos receberam atenção especial caso Casemiro seja de fato poupado.

A provável escalação da Seleção Brasileira para o confronto tem: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro; Bruno Guimarães, Casemiro (ou Fabinho / Danilo Santos) e Lucas Paquetá; Rayan (ou Luiz Henrique), Matheus Cunha e Vini Jr.

O resultado do jogo contra a Escócia é estratégico para o chaveamento da próxima fase. Como o Brasil divide a liderança em pontos com Marrocos, terminar na primeira colocação do grupo garante, em tese, um cruzamento menos desgastante na abertura do mata-mata, além de impactar diretamente a logística de viagens da delegação em solo norte-americano.