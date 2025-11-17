Agro deve exportar recorde de US$ 170 bilhões apesar de tarifaço

247 - O agronegócio brasileiro deverá ter receitas recordes neste ano, podendo chegar a US$ 170 bilhões, mesmo com tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump. As receitas com carne bovina atingem US$ 14 bilhões ao ano. As com café, a US$ 12,9 bilhões, apontou a coluna Vaivém das Commodities.

De acordo com informações divulgadas pela Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), as exportações totais formaram uma receita recorde de US$ 14,655 bilhões no acumulado dos primeiros dez meses do ano. O valor representou um aumento de 36% na comparação com o mesmo período de 2024.

Nos últimos três meses, período da vigência das tarifas dos Estados Unidos, o Brasil colocou produtos no valor de US$ 44,7 bilhões no mercado externo. O valor representou 5,4% a mais do que em igual período de 2024. As receitas provenientes dos EUA diminuíram para US$ 2,2 bilhões, 28% a menos.

Na última sexta-feira (14), o governo do presidente Donald Trump reduziu as tarifas de importação para cerca de 200 produtos alimentícios, incluindo carne, café, manga e açaí. As taxas diminuíram de 50% para 40% para o Brasil.