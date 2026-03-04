Anec projeta recorde nas exportações de soja do Brasil em março

Reuters - A programação de navios nos portos indica exportações de 16,1 milhões de toneladas de soja do Brasil em março, o que seria um recorde para qualquer mês já registrado pelo maior produtor e exportador global, apontou nesta quarta-feira a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec).

O volume poderia superar a máxima histórica de 15,7 milhões de toneladas vista no mesmo mês do ano passado, segundo dados da Anec, após os embarques da safra estimada em recorde terem ficado abaixo das expectativas nos últimos meses.

O "line-up" de navios é apenas uma indicação, e a efetivação da programação depende de alguns fatores, com clima favorável para que não haja interrupções por chuvas, enquanto a guerra no Irã traz incertezas, notou a Anec.

"As chuvas enfraqueceram as exportações em fevereiro, e foram exportadas 8,9 milhões de toneladas (de soja), mais de um milhão de toneladas a menos do volume esperado", declarou a Anec.

Somente o porto de Paranaguá teve períodos de chuva em 26 dos 28 dias do mês, observou a Anec. Os embarques nos navios precisam ser interrompidos quando há precipitações.

Março é um mês importante para a exportação do Brasil, já que a colheita se encontra em estágio mais avançado.

A Anec mencionou ainda riscos geopolíticos, já que a navegação no Estreito de Ormuz está proibitiva em função da guerra no Irã.

O país persa e Arábia Saudita, com acessos pelo estreito, estão entre os principais destinos dos grãos brasileiros e de seus subprodutos, representando cerca de 14 milhões de toneladas no último ano, ressaltou a associação.

"Esse contexto gera incertezas entre os agentes de mercado e pode trazer impactos relevantes sobre os volumes exportados", afirmou a Anec.

No caso do milho, os embarques brasileiros são mais relevantes no segundo semestre.

Ainda assim, as exportações totais de milho do Brasil em março foram estimadas em 697 mil toneladas, acima das 474 mil toneladas do mesmo mês do ano passado, em momento em que o cereal dá lugar à soja nos armazéns portuários e nos embarques.

Em fevereiro, o Brasil exportou 1,1 milhão de toneladas de milho.

A Anec estimou as exportações de farelo de soja do Brasil em 2,49 milhões de toneladas em março, volume que, se confirmado, também poderia configurar uma máxima histórica. No ano passado, os embarques do produto atingiram 2,19 milhões de toneladas nesse mês.

(Por Roberto Samora, com reportagem adicional de André Romani; edição de Marta Nogueira)