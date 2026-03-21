Brasil e Bolívia avançam em corredor logístico com foco no agro

247 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), assinou um termo de intenção para a construção de um corredor rodoviário transfronteiriço entre Brasil e Bolívia. A iniciativa é considerada estratégica para a logística agropecuária entre os dois países. O projeto prevê a pavimentação de cerca de 148 quilômetros entre a fronteira brasileira, conectada à MT-199 em Vila Bela da Santíssima Trindade, e a Rodovia 10 boliviana, em San Ignacio de Velasco. As informações são da CNN Brasil.

A proposta integra esforços para melhorar o escoamento da produção agrícola na região e envolve o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Aliança do Setor Produtivo de Mato Grosso. Do lado boliviano, participa o governo do departamento de Santa Cruz, representado pelo governador Luis Fernando Camacho.

Agenda de integração bilateral

A assinatura ocorreu na sexta-feira (20), dentro de uma agenda de integração bilateral iniciada ao longo da semana. Segundo Fávaro, o corredor pode ampliar as alternativas logísticas para produtos bolivianos, além de estimular a competitividade e a integração produtiva regional.

"A Bolívia é um país irmão, como diz o próprio presidente Rodrigo Paz, que está dentro do Estado de Mato Grosso (...) Dentre as várias rotas de integração, gostaria de destacar a ponte, no estado de Rondônia, em Guajará-Mirim, que visa ao acesso à Bolívia e também aos portos do Arco Norte brasileiro", afirmou em nota.

De acordo com o ministro, a nova rota cria uma alternativa de acesso aos portos do Arco Norte, favorecendo a produção boliviana e ampliando a escala das exportações brasileiras, principalmente de grãos e carnes do Centro-Oeste.

Integração e rotas bioceânicas

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o projeto faz parte de uma estratégia mais ampla de integração logística, com foco no fortalecimento de rotas bioceânicas que conectam os oceanos Atlântico e Pacífico. A iniciativa busca reduzir custos de transporte, diversificar caminhos de exportação e aumentar a competitividade do setor agropecuário.

A pasta informou ainda que atuará na articulação institucional e na busca por financiamento, com apoio de instituições como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O termo assinado estabelece um "canal permanente de cooperação" entre os envolvidos e, embora esteja em fase inicial, é tratado como prioritário na agenda de integração regional.