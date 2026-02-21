'Comitiva brasileira fez história na Índia', diz Paulo Teixeira

247 - O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou neste sábado (21) que a missão oficial brasileira na Índia marcou um momento histórico para as relações bilaterais. A comitiva fechou ao menos oito acordos estratégicos durante a visita, reforçando a cooperação econômica, tecnológica e institucional entre os dois países. Dados da ApexBrasil apontam a identificação de 378 oportunidades de exportação para empresas brasileiras em setores como minerais, máquinas, alimentos, tecnologias em saúde e energias renováveis. Em 2025, as exportações do Brasil para a Índia alcançaram US$ 6,9 bilhões, o maior valor registrado nos últimos 20 anos.

Paulo Teixeira destacou o encontro com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Hoje fomos recebidos pelo primeiro-ministro @narendramodi, ao lado do presidente @LulaOficial. Um dia que marcou o encontro de 300 empresários brasileiros com grandes empresários indianos, organizado através da @ApexBrasil”, afirmou.

O ministro ressaltou o peso econômico da Índia no cenário internacional. “A Índia, país mais populoso do mundo, quarta maior economia do planeta e potência em tecnologia e inovação, caminha para se tornar um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Mais investimento, mais cooperação e mais oportunidades”, declarou.

Ele também atribuiu o fortalecimento da agenda externa à atuação do presidente Lula. Segundo Teixeira, a “liderança do presidente Lula” permitiu retomar “o protagonismo do Brasil no exterior e trabalha para ampliar nossas oportunidades no mundo”.

Exportações em alta e novas frentes de cooperação

O crescimento das exportações brasileiras para a Índia reflete o aprofundamento das relações comerciais e a diversificação da pauta exportadora. A ampliação do intercâmbio ocorre em um contexto de maior aproximação diplomática e empresarial, impulsionada por missões oficiais e fóruns bilaterais.

As oportunidades mapeadas pela ApexBrasil indicam potencial de expansão em segmentos estratégicos, especialmente em setores ligados à transição energética, inovação tecnológica e cadeias industriais de alto valor agregado.

Eixos das propostas firmadas entre Brasil e Índia

Durante a visita, foram adotados os seguintes instrumentos:

Declaração Conjunta sobre Parceria Digital para o Futuro

Memorando de Entendimento entre o Ministério de Minas da Índia e o Ministério de Minas e Energia do Brasil sobre cooperação em elementos de terras raras e minerais críticos

Acordo de Cooperação Bilateral entre o Conselho de Pesquisa Científica e Industrial da Índia (CSIR) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para acesso à Biblioteca Digital de Conhecimento Tradicional (TKDL)

Memorando de Entendimento entre a Anvisa e a Organização Central de Controle de Padrões de Medicamentos (CDSCO/DGHS) da Índia

Memorando de Entendimento para cooperação no setor postal entre o Ministério das Comunicações do Brasil e o Departamento de Correios da Índia

Memorando de Entendimento entre ministérios voltados às micro, pequenas e médias empresas dos dois países

Memorando de Entendimento entre o Ministério do Aço da Índia e o Ministério de Minas e Energia do Brasil no campo da mineração para a cadeia de suprimentos do aço

Memorando de Entendimento sobre o uso de certificados eletrônicos de origem entre Brasil e Índia

Os acordos ampliam a integração bilateral em áreas estratégicas, consolidando a Índia como um parceiro prioritário na agenda comercial e tecnológica brasileira.