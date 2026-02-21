Empresa indiana anuncia plano de investir em data centers na Bahia para garantir soberania tecnológica brasileira

247 – A empresa indiana Excellence AI anunciou um plano de investimentos, em parceria com o BRICS Forum International, para a implantação de data centers soberanos no estado da Bahia, com o objetivo de fortalecer a soberania tecnológica brasileira e posicionar o estado como polo estratégico de infraestrutura digital na América Latina.

O anúncio foi feito pelo coronel Pawan Joshu (reformado), fundador e CEO da Excellence AI, ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, como resultado do Fórum Empresarial Brasil-Índia, realizado neste sábado, 21 de fevereiro, em Nova Déli. O plano detalhado de investimentos será apresentado ao presidente da Bahia Investe, Paulo Guimarães, já no mês de março.

Atin Garg (Eduployment ), Amit Sisodiya (ESDS Software), Pallavi Mishra (ESDS), Purnima Anand (Fórum Internacional do BRICS), Paulo Guimarães (Bahia Investe), Pawan Joshu (Excellence AI), Leonardo Attuch (Fórum BRICS) e Anil Yadav (Fórum BRICS) (Photo: Brasil 247)

Infraestrutura digital soberana e resiliente

A proposta prevê a criação de uma infraestrutura nacional de nuvem segura e resiliente, capaz de hospedar dados sensíveis sob jurisdição brasileira, reduzindo a dependência de provedores estrangeiros e ampliando a capacidade de resposta a ameaças cibernéticas.

Entre os principais eixos do projeto estão a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a adoção de arquitetura avançada de cibersegurança e a criação de ambientes preparados para aplicações de inteligência artificial, em linha com padrões éticos e regulatórios.

A iniciativa também contempla o uso de fontes renováveis de energia, aproveitando o potencial solar e eólico da Bahia, com o objetivo de estruturar uma infraestrutura digital de baixo impacto ambiental e alinhada às metas globais de sustentabilidade.

Bahia como hub digital da América Latina

O plano busca posicionar a Bahia como porta de entrada digital da América Latina, funcionando como hub regional para serviços de nuvem, processamento de dados e soluções baseadas em inteligência artificial. A estratégia inclui a oferta de serviços de recuperação de desastres, hospedagem regional e a atração de investimentos multinacionais do setor de tecnologia.

Além da atração de capital externo, a iniciativa prevê a geração de empregos de alta qualificação nas áreas de ciência de dados, cibersegurança e desenvolvimento de aplicações baseadas em IA. Também estão previstas ações voltadas à formação de mão de obra local, ao fortalecimento de startups e à consolidação de ecossistemas de inovação no estado.

O projeto inclui ainda medidas para promover o desenvolvimento de áreas remotas do Brasil, com incentivo à educação digital, estímulo ao trabalho remoto e ampliação de oportunidades no setor tecnológico.

Alinhamento estratégico com a Parceria Digital Brasil-Índia para o Futuro

O plano de investimentos está alinhado à “Parceria Digital Brasil-Índia para o Futuro”, lançada oficialmente em 21 de fevereiro de 2026, em Nova Déli, por meio de declaração conjunta entre os governos do Brasil e da Índia.

A iniciativa bilateral reconhece que a agenda digital — incluindo Infraestruturas Públicas Digitais (DPIs), inteligência artificial e outras tecnologias emergentes — é um motor central de transformação econômica e inclusão social. O objetivo é promover o desenvolvimento e o uso dessas tecnologias de forma inclusiva, ética, centrada no ser humano e voltada ao desenvolvimento sustentável.

A parceria prevê cooperação em diversas áreas estratégicas, como identidade digital, pagamentos digitais, compartilhamento de dados, criação de centros de excelência em DPIs no Brasil, desenvolvimento de projetos-piloto nas áreas de clima, educação, qualificação profissional e agricultura, além da adoção e desenvolvimento conjunto de inteligência artificial.

Também estão previstos diálogos sobre estratégias nacionais de IA, desenvolvimento de modelos de linguagem de grande porte, proteção de dados, governança digital, computação de alto desempenho, tecnologias quânticas, semicondutores, blockchain e telecomunicações de nova geração.

A coordenação das iniciativas ficará a cargo do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e do Ministério das Relações Exteriores da Índia, em articulação com órgãos governamentais, setor privado, academia e comunidade técnica. A cooperação em cibersegurança continuará no âmbito do Diálogo Bilateral de Cibersegurança já existente entre os dois países.

Próximos passos

Nas próximas semanas, deverão ser iniciadas consultas técnicas com autoridades estaduais, especialistas do setor e potenciais parceiros institucionais para avançar na modelagem regulatória, na estruturação financeira e na definição do cronograma de implantação dos data centers na Bahia.

Com o anúncio, a Bahia se consolida como protagonista em uma nova etapa da transformação digital brasileira, em um contexto de fortalecimento da cooperação Sul-Sul e de busca por maior autonomia tecnológica em um cenário global cada vez mais orientado por dados, inteligência artificial e infraestrutura estratégica.