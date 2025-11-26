Empresas do agronegócio planejam investimentos maiores em 2026

247 - As maiores companhias do agronegócio brasileiro sinalizam um movimento de expansão para 2026, mesmo após um ano marcado por tensões geopolíticas e pelo tarifaço aplicado pelos Estados Unidos ao Brasil. A indicação de crescimento aparece em uma pesquisa realizada durante o evento “Melhores do Agronegócio”.

De acordo com o Globo Rural, 41,3% dos executivos consultados afirmaram que pretendem aumentar os investimentos no próximo ano. O estudo foi conduzido durante a cerimônia da 21ª edição do prêmio, realizada em São Paulo, na última segunda-feira (24).

A enquete mostra ainda que 31,3% das empresas planejam manter o mesmo volume de recursos aplicados em 2025, enquanto 27,4% projetam redução nos aportes. A expectativa de expansão é influenciada, principalmente, pela perspectiva de cortes na taxa básica de juros.

Entre os participantes, 43,6% estimam que a Selic — atualmente em 15% — deve encerrar 2026 entre 13% e 14%. Já 16,8% apostam em um recuo mais intenso, levando o índice para o patamar de 12%. Para o setor, a diminuição do custo do crédito pode destravar novos planos de crescimento e fortalecer estratégias de médio prazo.

A pesquisa evidencia que, apesar das incertezas externas, o agronegócio segue confiante em sua capacidade de manter protagonismo econômico. A expectativa por um ambiente financeiro mais favorável alimenta a disposição das empresas em direcionar mais capital para inovação, infraestrutura e produtividade no próximo ciclo.