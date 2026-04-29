Estudo do Ipea aponta que Pronaf elevou em 18% valor bruto da produção na agricultura familiar

247 - Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) aponta que o acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) elevou em cerca de 18% o valor bruto da produção das unidades familiares no Brasil. As informações são da Agência Gov.

A pesquisa utilizou dados do Banco Central e do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar para analisar milhares de unidades produtivas ao longo de mais de uma década. O levantamento comparou famílias com características semelhantes, como região, tipo de produção e perfil socioeconômico, e identificou desempenho superior entre aquelas que acessaram o crédito.

O secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia, Vanderley Ziger, afirmou: "Esse estudo traz uma evidência robusta do que vemos na prática, nos últimos anos, a partir dos esforços e do nosso trabalho na SAF: quando o crédito chega na agricultura familiar, ele se transforma em produção, renda e desenvolvimento nos territórios. O Pronaf não é apenas financiamento, é uma política estruturante que fortalece a capacidade produtiva das famílias, dinamiza economias locais e contribui para a segurança alimentar do país."

Metodologia e resultados

O estudo utilizou modelos estatísticos para medir o impacto do crédito, considerando a trajetória de acesso ao programa e a evolução da produção entre 2013 e 2024. Foram analisados dois grupos ao longo do tempo: agricultores que não acessaram crédito e aqueles que passaram a utilizar o Pronaf após 2017.

A pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Regina Helena Rosa Sambuichi, responsável pelo estudo, destacou o caráter inédito da análise. "É um estudo inédito, usando uma metodologia que ainda não foi utilizada com esses dados, especialmente com o CAF, permitindo uma análise em nível nacional."

Ela também apontou diferenças no acesso ao programa. "A gente vê que existem diferenças no acesso ao Pronaf. Alguns agricultores têm mais probabilidade de acessar do que outros, dependendo de características como tipo de produção, escolaridade e perfil socioeconômico."

Além do aumento da produção, o acesso ao Pronaf está associado à maior utilização de mão de obra familiar, à continuidade do crédito ao longo dos anos e à expansão recente do acesso, especialmente no Nordeste.

História no campo

A agricultora Maria José Brito de Sousa, de Mocajuba, no Pará, utilizou o programa para ampliar a estrutura produtiva da família por meio do microcrédito. O financiamento permitiu a perfuração de um poço, a compra de bomba, a instalação de irrigação e a implantação de um viveiro de mudas.

"Esse projeto ajudou muito para fortalecer a estrutura familiar, garantindo que a agricultura siga sendo praticada com êxito. Estou aqui para dizer para outras mulheres que nós podemos e devemos alcançar esse benefício que veio para nós", disse.

Criado em 1995, o programa soma cerca de R$ 870 bilhões em financiamentos e aproximadamente 43 milhões de contratos firmados. Nos últimos três anos, foram aplicados mais de R$ 186 bilhões em crédito rural.