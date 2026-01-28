Aeronave cai na Colômbia e deixa 15 pessoas mortas

247 - Um avião da companhia aérea estatal Satena, que havia desaparecido após perder contato com o controle de tráfego aéreo na Colômbia, foi localizado acidentado, sem sobreviventes. A aeronave transportava 13 passageiros e dois tripulantes e realizava o voo entre as cidades de Cúcuta e Ocaña, no norte do país.

A confirmação do acidente foi divulgada pela rádio colombiana Caracol, que citou informações do centro conjunto de coordenação responsável pelas buscas. Segundo a emissora, o avião caiu em uma região rural do município de La Playa de Belén, após horas de operações para localizar o paradeiro da aeronave.

De acordo com o comunicado reproduzido pela Caracol, as autoridades confirmaram oficialmente o desfecho trágico do voo. “O centro conjunto de coordenação confirmou a localização da aeronave da Satena, que perdeu contato mais cedo. O avião caiu em uma área rural do município de La Playa de Belén. O relatório também informa que não há sobreviventes”, afirmou a emissora.

O avião, de prefixo HK4709, havia perdido comunicação durante o trajeto, o que levou à mobilização de equipes de resgate e monitoramento aéreo. A região onde ocorreu a queda é conhecida por sua geografia montanhosa, o que pode ter dificultado tanto o voo quanto às operações iniciais de busca.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as causas do acidente, nem informações adicionais sobre as circunstâncias da queda. As autoridades colombianas devem iniciar os procedimentos formais de investigação para apurar o que levou à perda da aeronave e à morte de todos os ocupantes.

