Autoridades buscam avião desaparecido com 15 pessoas a bordo na Colômbia

247 - A companhia aérea colombiana SATENA informou nesta quarta-feira (28) que ainda não é possível saber onde está a aeronave NSE 8849. O avião cobria a rota Cúcuta - Ocaña, e desapareceu. Ao todo, 13 passageiros e 2 tripulantes eram transportados.

De acordo com a Satena, o voo NSE 8849 decolou às 11h42 no horário local (13h42 em Brasília) e deveria chegar por volta das 12h05 (14h05 em Brasília). A aeronave perdeu o contato com as torres de controle pouco antes do meio-dia, minutos antes de sua aterrissagem.

Vários recursos foram disponibilizados para localizar a nave, bem como uma linha telefônica para que os familiares das pessoas a bordo possam receber informações oficiais. Cúcuta e Ocaña ficam a 200 quilômetros (km) de distância uma da outra, mas a conexão por terra é ruim.