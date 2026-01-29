América Latina e Caribe podem construir inserção internacional autônoma, afirma Lula no Panamá

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (28), que a América Latina e o Caribe reúnem condições políticas e econômicas para construir um projeto próprio de inserção no cenário internacional. A declaração foi feita durante entrevista à imprensa ao fim da visita oficial ao Panamá, marcada por reuniões bilaterais, assinatura de acordos e participação em fóruns regionais.

No segundo dia da agenda, Lula avaliou que o encontro reforçou a confiança na capacidade de articulação conjunta dos países da região, informa a Agência Gov. “Concluímos esta visita com renovada certeza de que a América Latina e o Caribe são capazes de construir um projeto autônomo de inserção internacional. Juntos, podemos impulsionar um novo ciclo de prosperidade para 660 milhões de latino-americanos e caribenhos”, declarou o presidente brasileiro.