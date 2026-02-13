American Airlines busca aprovação para operar voos dos EUA à Venezuela

247 - A American Airlines informou nesta sexta-feira (13) que solicitou ao Departamento de Transportes dos Estados Unidos autorização para retomar voos comerciais entre os Estados Unidos e a Venezuela. A proposta prevê operações a partir de Miami com destino a Caracas e Maracaibo, utilizando a Envoy, companhia aérea regional integralmente controlada pelo grupo.

O pedido foi formalizado por meio de documento apresentado às autoridades americanas. Caso obtenha sinal verde do governo, a empresa poderá restabelecer ligações diretas com o país sul-americano pela primeira vez em mais de seis anos. A retomada, contudo, ainda depende de avaliações regulatórias e de segurança.

No mês passado, o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, revogou uma ordem de 2019 que proibia companhias aéreas norte-americanas de operar voos para a Venezuela. A medida foi adotada após orientação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Com a revogação da restrição, companhias aéreas passaram a ter caminho aberto para solicitar novas autorizações de rota. A American Airlines busca agora recuperar sua presença no mercado venezuelano, anteriormente atendido por voos diretos a partir de Miami, um de seus principais centros de conexões.

A empresa ainda não divulgou cronograma para início das operações nem detalhes sobre frequência de voos. A efetivação do plano dependerá da aprovação formal do governo dos Estados Unidos e do cumprimento das exigências de segurança aplicáveis às rotas e aeroportos envolvidos.