António Costa: 'acordo é um marco autêntico dentro da aposta da União Europeia'

247 - O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou neste sábado (17), em Assunção, no Paraguai, que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia ajudará os dois blocos em um ambiente geopolítico "cada vez mais turbulento".

"O acordo é um marco autêntico dentro da aposta da União Europeia para reforçar nossa segurança econômica por meio da abertura de novos mercados, diversificação de cadeias de fornecimento e para que não haja dependências excessivas", afirmou Costa em seu discurso durante cerimônia de assinatura do acordo UE-Mercosul.

Somando os dois blocos, o acordo representará um mercado integrado que reúne aproximadamente 720 milhões de consumidores e movimenta um Produto Interno Bruto (PIB) superior a US$ 22,4 trilhões, ou cerca de R$ 118 trilhões.

Conforme previsões divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), a expectativa é que o tratado acrescente cerca de R$ 37 bilhões à economia brasileira ao longo de aproximadamente dez anos.

Comissão Europeia e Conselho Europeu: veja a diferença

A Comissão Européia é o órgão executivo da UE, propõe novas legislações para o bloco e representa os governos dos Estados-membros. São 27 países que fazem parte do bloco, sediado em Bruxelas, na Bélgica.

O Conselho Europeu atua na elaboração das políticas gerais da UE, não tem poder legislativo. Reúne o presidente do próprio conselho, o presidente da CE, todos os primeiros-ministros e presidentes (chefes de Estado ou de Governo) dos Estados-membros da UE.