Após ataque dos EUA, Venezuela cria "Alto Comando" para proteger setores estratégicos

247 - O governo da Venezuela anunciou a criação de um Alto Comando Agroalimentar, Industrial e Comunitário com o objetivo de proteger o aparato produtivo nacional em um cenário marcado por ameaças e agressões externas. A medida foi apresentada como uma O pronunciamento foi feito nesta terça-feira (6) pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez. Segundo ela, a ativação do novo órgão ocorre após o ataque e a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. As informações são do SBT News.

Novo órgão produtivo é ativado pelo governo

De acordo com Delcy Rodríguez, o Alto Comando terá como missão central proteger os setores agroalimentar, industrial e comunitário, considerados fundamentais para a estabilidade econômica e social do país. A iniciativa busca evitar interrupções na produção e no abastecimento, mesmo diante de pressões externas. Durante o anúncio, a presidente interina enfatizou a postura de resistência da Venezuela e ressaltou a dimensão espiritual do momento vivido pelo país. Em sua declaração, afirmou: “seu destino foi decidido somente por Deus”.

Coordenação direta com o Executivo Nacional

O novo órgão estratégico permitirá a coordenação direta entre os setores produtivos e o Executivo Nacional. A proposta é garantir que o fluxo de bens essenciais e a produção industrial permaneçam ininterruptos, fortalecendo a articulação entre o Estado e os diferentes segmentos produtivos.

Segundo o governo, essa integração é vista como fundamental para assegurar o funcionamento regular da economia e a proteção do aparato produtivo nacional em um contexto adverso.

Apelo à unidade e resistência nacional

Delcy Rodríguez também convocou a população venezuelana a atuar de forma unificada. O apelo foi direcionado a trabalhadores, comunidades e setores produtivos, com o objetivo de cumprir o dever nacional por meio da unidade e do compromisso coletivo com o país.