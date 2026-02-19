TV 247 logo
      Argentina inicia greve geral contra reforma trabalhista de Milei

      Paralisação de 24 horas pressiona Câmara que debate mudanças trabalhistas já aprovadas pelo Senado

      Presidente da Argentina, Javier Milei 07/07/2024 REUTERS/Anderson Coelho

      247 - A Argentina vive nesta quinta-feira (19) uma nova greve geral contra o governo do presidente Javier Milei, em meio à votação de uma controversa reforma trabalhista na Câmara dos Deputados. A paralisação, com duração de 24 horas, começou à 0h01 no horário local e marca o quarto movimento nacional de protesto desde o início da atual gestão.

      A mobilização foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), principal central sindical do país, que classifica as mudanças propostas pelo Executivo como “regressivas”. O projeto já recebeu aval do Senado na semana passada e agora enfrenta análise dos deputados.

      A proposta em discussão amplia a jornada de trabalho para até 12 horas, reduz valores de indenizações, autoriza a possibilidade de pagamento em bens ou serviços e impõe restrições ao direito de greve, entre outros pontos. O governo argumenta que as alterações podem estimular a formalização do mercado de trabalho — atualmente com mais de 40% de informalidade — e impulsionar a geração de empregos por meio da redução da carga tributária para empregadores.

      Para garantir a continuidade da tramitação na Câmara, o partido governista retirou do texto um dispositivo considerado polêmico, que previa a redução do salário para entre 50% e 75% durante períodos de licença médica.

      A greve ocorre em um cenário econômico delicado. De acordo com informações sindicais, mais de 21 mil empresas encerraram atividades nos últimos dois anos, com a eliminação de cerca de 300 mil postos de trabalho. Um dos casos recentes mais emblemáticos é o da Fate, principal fabricante de pneus do país, que anunciou o fechamento das operações e a demissão de mais de 900 trabalhadores, alegando perda de competitividade diante da abertura das importações.

      A expectativa das centrais é de forte adesão ao movimento. “Queremos dizer ao governo que o povo não lhe deu o voto para que lhe tire direitos”, afirmou Cristian Jerónimo, um dos secretários-gerais da CGT. Ele também declarou que a greve geral será “contundente”.

      Diversas categorias estratégicas confirmaram participação. Sindicatos do transporte de passageiros aderiram inicialmente ao protesto, enquanto a Aerolíneas Argentinas informou o cancelamento de 255 voos, afetando cerca de 31 mil passageiros. Trabalhadores portuários também cruzaram os braços, interrompendo atividades em terminais relevantes como o de Rosário, um dos principais polos de exportação agrícola do mundo.

      Embora a convocação oficial da CGT não inclua mobilizações de rua, outras entidades sindicais e agrupações políticas anunciaram marchas até a Praça do Congresso, no centro de Buenos Aires, onde a sessão legislativa está prevista para começar às 14h.

      Na semana anterior, quando o Senado discutiu a reforma, milhares de manifestantes se concentraram na mesma região. Os protestos terminaram em confrontos com a polícia e cerca de 30 pessoas foram detidas.

      Na terça-feira (17), o governo divulgou um comunicado alertando sobre o “risco” na cobertura jornalística das manifestações e estabeleceu uma “zona exclusiva” em uma rua lateral da praça para instalação dos veículos de imprensa. O Ministério da Segurança declarou que, “Diante de fatos de violência, nossas forças atuarão”, além de recomendar aos jornalistas “evitar posicionar-se entre eventuais focos de violência e o pessoal das forças de segurança”.

