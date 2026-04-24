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      Argentina pede retomada de negociações com Reino Unido sobre Ilhas Malvinas

      Governo argentino reafirma disposição para diálogo sobre disputa de soberania do território

      O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno (Foto: MARCO LONGARI/Pool via REUTERS/Foto de arquivo)

      247 - A Argentina reiterou nesta sexta-feira (24) sua disposição de retomar negociações bilaterais com o Reino Unido sobre a disputa de soberania das Ilhas Malvinas, chamadas de Falkland pelos britânicos. Segundo a agência Reuters, o governo argentino voltou a defender a abertura de um processo de diálogo com Londres para buscar uma solução para o impasse histórico envolvendo o território no Atlântico Sul.

      O posicionamento foi reforçado pelo ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, em resposta a declarações de um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. O governo do Reino Unido reafirmou que a soberania sobre o território permanece sob controle britânico.

      Em publicação nas redes sociais, o chanceler argentino afirmou que o país mantém a disposição de avançar em conversas diretas com o Reino Unido. O governo argentino também reiterou que busca uma solução pacífica e definitiva para a disputa de soberania, além de encerrar o que considera uma situação colonial envolvendo o arquipélago.

      O contexto do posicionamento argentino ocorre após uma troca de declarações entre autoridades dos dois países e menções a discussões internas nos Estados Unidos sobre possíveis revisões de posicionamento diplomático em relação ao tema.

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