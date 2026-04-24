Argentina pede retomada de negociações com Reino Unido sobre Ilhas Malvinas

247 - A Argentina reiterou nesta sexta-feira (24) sua disposição de retomar negociações bilaterais com o Reino Unido sobre a disputa de soberania das Ilhas Malvinas, chamadas de Falkland pelos britânicos. Segundo a agência Reuters, o governo argentino voltou a defender a abertura de um processo de diálogo com Londres para buscar uma solução para o impasse histórico envolvendo o território no Atlântico Sul.

O posicionamento foi reforçado pelo ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, em resposta a declarações de um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. O governo do Reino Unido reafirmou que a soberania sobre o território permanece sob controle britânico.

Em publicação nas redes sociais, o chanceler argentino afirmou que o país mantém a disposição de avançar em conversas diretas com o Reino Unido. O governo argentino também reiterou que busca uma solução pacífica e definitiva para a disputa de soberania, além de encerrar o que considera uma situação colonial envolvendo o arquipélago.

O contexto do posicionamento argentino ocorre após uma troca de declarações entre autoridades dos dois países e menções a discussões internas nos Estados Unidos sobre possíveis revisões de posicionamento diplomático em relação ao tema.