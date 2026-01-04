Ataques dos EUA à Venezuela deixam 80 mortos

247 - O número de mortos nos ataques dos Estados Unidos à Venezuela subiu para 80, informou neste domingo (4) o New York Times, citando um alto funcionário venezuelano.

Entre as vítimas estão civis e integrantes das forças de segurança do país, segundo a reportagem. O jornal acrescentou que esse número ainda pode aumentar.

No sábado (3), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os EUA realizaram um grande ataque contra a Venezuela, capturando o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, e retirando-os do país. Veículos de comunicação relataram explosões em Caracas, atribuindo a operação a unidades da Força Delta dos EUA.

Autoridades venezuelanas disseram não ter informações sobre o paradeiro de Maduro e exigiram provas de que ele estivesse vivo. Posteriormente, Trump compartilhou uma foto que, segundo ele, mostraria Maduro a bordo do navio USS Iwo Jima. A mídia norte-americana exibiu imagens de um avião pousando no estado de Nova York, do qual Maduro e sua esposa teriam sido escoltados por dezenas de agentes de segurança.

Vários congressistas dos Estados Unidos classificaram a operação como ilegal, enquanto o governo afirmou que Maduro enfrentará julgamento. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela anunciou a intenção de recorrer a organismos internacionais em relação às ações de Washington e solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, posteriormente marcada para 5 de janeiro. (Com informações da Sputnik).