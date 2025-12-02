"Ataques dos EUA à Venezuela são uma ameaça ao Brasil", diz Glauber Braga

247 - O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) afirmou nesta terça-feira (2), em meio ao agravamento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, que “os ataques dos EUA à Venezuela são uma ameaça direta ao Brasil”, questionando a legitimidade das ações norte-americanas no Caribe e levantando preocupações sobre possíveis implicações para a soberania brasileira. “Um país decide fechar o espaço aéreo de outro? Como assim? Se o nosso país resistir a entregar as terras raras também será atacado? A solidariedade aos povos da América Latina é, além de uma obrigação histórica, uma questão de sobrevivência”, escreveu o deputado.

A fala ocorre no contexto da intensificação da retórica de Caracas contra o que o governo de Nicolás Maduro descreve como uma ofensiva militar e política conduzida por Washington. Nas últimas semanas, os Estados Unidos mobilizaram frotas navais no Caribe e realizaram ataques a embarcações que classificam como suspeitas de envolvimento com o narcotráfico. Apesar de apresentadas por Washington como parte da “guerra ao narcotráfico”, essas operações são vistas pela resistência venezuelana como atos de intimidação e sinalização de possível intervenção.

Segundo as autoridades venezuelanas, a presença de navios de guerra norte-americanos, incluindo destróieres equipados com sistema Aegis, representa ameaça direta à soberania do país. Diante da escalada, Caracas anunciou mobilização nacional e preparação para uma eventual resistência armada.

A Venezuela também sustenta que as acusações de narcotráfico e a classificação de grupos como o chamado Cartel de los Soles como organizações terroristas fazem parte de uma estratégia de criminalização destinada a legitimar intervenções estrangeiras. Para o governo venezuelano, ataques a barcos no Caribe e advertências políticas de Washington não configuram combate legítimo ao narcotráfico, mas sim passos calculados para isolamento diplomático e pressão militar.