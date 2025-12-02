Petro desafia decisão de Trump, retoma voos para a Venezuela e convida o mundo a fazer o mesmo

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reafirmou o restabelecimento dos voos entre Colômbia e Venezuela, contrariando o aviso do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que declarou que o espaço aéreo venezuelano permaneceria “totalmente” fechado. A tensão diplomática entre Washington e Caracas aumentou nas últimas semanas, impulsionada pela forte presença militar norte-americana no Caribe.Em publicação na rede X, o mandatário colombiano criticou a decisão e defendeu o direito de cada país de determinar sua própria política aérea. “Os EUA não têm o direito de fechar o espaço aéreo venezuelano. Podem fazê-lo com as suas próprias companhias aéreas, mas não com as do mundo. A Colômbia está restabelecendo o serviço aéreo civil com a Venezuela e convida o mundo a fazer o mesmo. É tempo de diálogo, não de barbárie”, afirmou.

Como presidente pro tempore da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), Petro também anunciou que solicitará à Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) a convocação urgente de uma assembleia para revisar o alcance das restrições impostas aos voos. Segundo ele, permitir que um presidente estrangeiro determine o fechamento do espaço aéreo de outro país coloca em risco o sistema jurídico internacional e compromete o princípio da soberania.

O líder colombiano reiterou que as ameaças do presidente dos Estados Unidos contra a Venezuela violam normas internacionais e reforçou seu apelo por uma solução diplomática. Petro convidou ainda a União Europeia, países latino-americanos e caribenhos e companhias aéreas globais a retomarem as operações para a Venezuela. Ele mencionou a possibilidade de sancionar empresas que se recusarem a voltar a operar, afirmando que certas restrições são motivadas por disputas geopolíticas e não por razões técnicas.