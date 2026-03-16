Brasil e Bolívia avançam em acordo para integração energética

247 - O Brasil e a Bolívia deram nesta segunda-feira (16) um passo concreto rumo à integração energética entre os dois países. Em cerimônia realizada em Brasília (DF), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, assinaram um acordo bilateral para a interconexão dos sistemas elétricos nacionais — iniciativa que, segundo o governo brasileiro, amplia a segurança energética de toda a região.

O ato foi divulgado pelo governo federal e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro de Hidrocarbonetos e Energias da Bolívia, Sergio Mauricio Medinaceli Monrroy. A assinatura integrou uma agenda mais ampla de acordos firmados por ocasião da visita oficial do presidente boliviano ao Brasil.

O projeto de interconexão elétrica estabelece a ligação entre a província boliviana de Germán Busch, no departamento de Santa Cruz, e o município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A infraestrutura prevista inclui a construção de linhas de transmissão com capacidade aproximada de 420 megawatts e a instalação de uma estação conversora de frequência em território brasileiro.

Para o ministro Alexandre Silveira, a obra cria um novo patamar na relação energética entre os dois países. "A interconexão elétrica entre Corumbá e a província de Germán Busch cria as bases para o intercâmbio de energia entre Brasil e Bolívia, ampliando a segurança energética regional e permitindo o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis nos dois países", afirmou.

O intercâmbio de eletricidade será operado principalmente com base nos excedentes de geração de cada nação, garantindo que o abastecimento interno de ambos os países seja sempre priorizado. O texto do acordo contempla ainda a possibilidade de trocas emergenciais em situações de falha ou contingência nos respectivos sistemas elétricos.

A responsabilidade pelo financiamento, construção e operação das instalações caberá a cada país dentro de seu próprio território. A coordenação técnica do processo ficará a cargo do Comitê Técnico Binacional Brasil-Bolívia (CTB), estrutura de cooperação energética já existente entre as duas nações.

O presidente Lula aproveitou a cerimônia para destacar o histórico de parceria entre os dois países no setor de energia e o potencial de aprofundamento dessa relação. "A relação entre Brasil e Bolívia serviu muito ao crescimento da indústria brasileira e do setor de hidrocarbonetos boliviano. Hoje pode ser aproveitada para uma integração mais ampla entre nossos países", declarou.

Além do acordo energético, a visita do presidente Rodrigo Paz ao Brasil resultou na assinatura de outros dois documentos. O primeiro é um acordo voltado ao fortalecimento da cooperação e coordenação no combate ao crime organizado transnacional. O segundo é um Memorando de Entendimento entre os ministérios de turismo dos dois países, com foco em cooperação nas áreas de turismo sustentável, culturas, folclore e gastronomia.

A agenda bilateral reforça o movimento de aproximação entre Brasília e La Paz em múltiplas frentes, da segurança pública à economia criativa, tendo a integração energética como o eixo central da visita de Estado.