Brasil enviará insumos médicos à Venezuela após agressão militar dos EUA

247 - O governo brasileiro decidiu enviar insumos médicos à Venezuela após a destruição de um centro estratégico de distribuição e tratamento para pacientes renais no país vizinho. A iniciativa prevê o envio de equipamentos e medicamentos essenciais para pessoas que dependem de diálise, em uma ação de caráter humanitário e sanitário regional.

A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destaca reportagem do site RT Brasil. Padilha relata que o Brasil já trabalha para viabilizar o apoio por meio da estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com empresas privadas do setor.

Em entrevista coletiva, Padilha detalhou o esforço do governo brasileiro. “Estamos buscando mobilizar, utilizando a estrutura do SUS (Sistema Único de Saúde) e empresas privadas, insumos para diálise e medicamentos, e brindaremos esse apoio ao povo venezuelano, cujo centro de distribuição foi atacado”, afirmou o ministro.

A decisão ocorre após uma agressão militar dos Estados Unidos, realizada no sábado (3), que atingiu a capital Caracas e os estados de Miranda, La Guaira e Aragua. A operação deixou vítimas entre militares e civis.