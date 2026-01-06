TV 247 logo
      Brasil enviará insumos médicos à Venezuela após agressão militar dos EUA

      Ministério da Saúde confirma apoio humanitário com equipamentos e medicamentos para diálise, articulado pelo SUS e pela iniciativa privada

      O ministro Alexandre Padilha (Saúde), durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de São Paulo, devem transcender os limites do estado (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

      247 - O governo brasileiro decidiu enviar insumos médicos à Venezuela após a destruição de um centro estratégico de distribuição e tratamento para pacientes renais no país vizinho. A iniciativa prevê o envio de equipamentos e medicamentos essenciais para pessoas que dependem de diálise, em uma ação de caráter humanitário e sanitário regional.

      A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destaca reportagem do site RT Brasil. Padilha relata que o Brasil já trabalha para viabilizar o apoio por meio da estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com empresas privadas do setor.

      Em entrevista coletiva, Padilha detalhou o esforço do governo brasileiro. “Estamos buscando mobilizar, utilizando a estrutura do SUS (Sistema Único de Saúde) e empresas privadas, insumos para diálise e medicamentos, e brindaremos esse apoio ao povo venezuelano, cujo centro de distribuição foi atacado”, afirmou o ministro.

      A decisão ocorre após uma agressão militar dos Estados Unidos, realizada no sábado (3), que atingiu a capital Caracas e os estados de Miranda, La Guaira e Aragua. A operação deixou vítimas entre militares e civis.

