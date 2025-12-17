Brasileiros invadem perfil de Milei após post xenófobo contra o Brasil: "PIB da favela é maior que da Argentina"

247 - O perfil do presidente da Argentina, Javier Milei, no Instagram foi tomado por comentários de brasileiros após a publicação de uma imagem que retrata o Brasil como um grande conjunto de favelas, enquanto apresenta a Argentina como um país futurista. A postagem gerou forte reação nas redes sociais, com críticas, ironias e comparações entre as economias dos dois países.

Milhares de brasileiros passaram a comentar diretamente na publicação e em outras fotos do perfil de Milei, rebatendo o conteúdo e questionando a mensagem política associada à imagem.

Nos comentários, internautas brasileiros ironizaram a comparação feita no post e destacaram indicadores econômicos do Brasil. Algumas mensagens também recorreram a provocações culturais e pessoais. Entre os comentários que se destacaram estavam frases como “O PIB da favela é maior que da Argentina” e “O ‘país favela’ é a maior economia da América do Sul”. Outros adotaram um tom mais sarcástico: “Vai pentear esse teu cabelo” e “Pelé é melhor que Maradona”.

A publicação que desencadeou a reação foi compartilhada por Milei na segunda-feira (15). A imagem mostra mapas do Brasil e de outros países sul-americanos governados por partidos de esquerda retratados como áreas de favelas, enquanto a Argentina e nações administradas por governos de direita aparecem com paisagens futuristas. O conteúdo foi originalmente publicado por apoiadores do presidente argentino no fim da noite de domingo (14).

No post original, os autores escreveram: "O povo sul-americano grita liberdade. Basta de socialismo empobrecedor". Ao repostar o conteúdo, Milei reforçou a leitura ideológica que costuma marcar seus discursos e posicionamentos públicos.

A postagem ocorreu poucas horas após a vitória do candidato direitista José Antonio Kast nas eleições presidenciais do Chile. Com o resultado, a partir de 2026, a América do Sul passará a ter uma divisão mais equilibrada entre governos de direita e de esquerda, segundo análises políticas.

Milei foi um dos primeiros líderes regionais a parabenizar Kast pela vitória. Em uma rede social, afirmou que o resultado representava um avanço em defesa de valores conservadores e liberais no continente. “Tenho certeza de que trabalharemos juntos para que a América abrace os ideais de liberdade e possamos nos libertar do jugo opressor do socialismo do século XXI!”, escreveu o presidente argentino.

José Antonio Kast tem prevista para esta terça-feira (16) sua primeira viagem internacional como presidente eleito. O destino será a Argentina, onde deverá se reunir com Javier Milei na Casa Rosada. Enquanto isso, a repercussão do post segue mobilizando usuários brasileiros nas redes sociais e ampliando o debate sobre política e rivalidade regional no ambiente digital.