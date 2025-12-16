Milei compartilha imagem que retrata Brasil como favela e exalta Argentina futurista

247 - O presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou nesta segunda-feira (15) uma imagem nas redes sociais que retrata países da América do Sul de forma contrastante, associando nações governadas pela esquerda a cenários de pobreza e outras, sob governos de direita, a centros urbanos modernos e futuristas. A informação foi publicada originalmente pela CNN Brasil.

A imagem foi repostada no perfil oficial de Milei no Instagram e mostra países como Brasil, Colômbia, Uruguai e Venezuela representados como uma grande favela. Em contrapartida, Argentina, Chile e Paraguai aparecem ilustrados como cidades desenvolvidas, com arranha-céus e infraestrutura avançada.

No post original, o autor da montagem escreveu: “O povo sul-americano grita liberdade. Basta de socialismo empobrecedor”. Ao compartilhar o conteúdo, Milei não acrescentou comentários próprios, mas a repostagem foi interpretada como um endosso à mensagem de forte cunho ideológico.

A publicação ocorreu um dia após a vitória de José Antonio Kast, candidato de ultradireita, nas eleições presidenciais do Chile. Com o resultado, o país deixará de ser governado pela esquerda, atualmente no poder com Gabriel Boric, e passará a ter um governo alinhado à direita a partir de março de 2026.

O resultado da eleição chilena alterou o equilíbrio político na América do Sul. Com a posse de Kast, seis países da região passam a ser governados por forças de direita — Chile, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru e Equador — enquanto outros seis permanecem sob administrações de esquerda: Brasil, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname.

A atitude de Milei se soma a outras manifestações públicas do presidente argentino em que ele critica governos progressistas e o socialismo, discurso que tem marcado sua atuação desde a campanha eleitoral. Defensor de políticas econômicas ultraliberais, Milei frequentemente utiliza as redes sociais para reforçar sua visão ideológica e dialogar diretamente com apoiadores.

Até o momento, o governo brasileiro não se manifestou oficialmente sobre a postagem compartilhada pelo presidente argentino.