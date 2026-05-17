Catástrofe Milei faz consumo de carne na Argentina despencar ao menor nível em 20 anos

247 – A política econômica ultraliberal do presidente Javier Milei está provocando um colapso histórico no consumo de carne bovina na Argentina, um dos maiores símbolos da identidade nacional do país. Dados divulgados pelo setor pecuário revelam que o consumo anual por habitante caiu para apenas 44,5 quilos em abril de 2026 — o menor patamar em duas décadas e muito distante dos 63,4 quilos registrados em 2006.

As informações foram publicadas pela Sputnik Brasil com base em dados do Instituto Argentino de Promoção da Carne. O cenário reflete a deterioração acelerada das condições de vida da população argentina sob o governo Milei, marcado por inflação persistente, arrocho salarial, desemprego e brutal perda de poder de compra.

Enquanto os argentinos deixam de colocar carne na mesa, os preços seguem disparando. Apenas no último ano, a carne acumulou alta superior a 60%, tornando-se um produto cada vez mais inacessível para grande parte da população. Segundo o instituto, os salários cresceram muito abaixo da inflação, aprofundando a crise de consumo.

O resultado é um cenário social devastador em um país historicamente associado ao consumo de carne bovina. A queda do consumo não ocorre por mudança de hábitos alimentares, mas pela incapacidade financeira de milhões de famílias.

Exportações crescem enquanto argentinos passam dificuldade

Ao mesmo tempo em que o mercado interno afunda, as exportações de carne explodiram. No primeiro trimestre de 2026, as vendas externas cresceram 54% e ultrapassaram US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,06 bilhões), impulsionadas pela flexibilização de restrições comerciais e pelo aumento da demanda internacional.

Na prática, a política econômica de Milei favorece o setor exportador enquanto o consumo doméstico entra em colapso. O contraste expõe o aprofundamento das desigualdades sociais na Argentina: produtores ampliam receitas em dólar, enquanto a população enfrenta inflação, cortes de gastos públicos e deterioração das condições básicas de alimentação.

A situação é especialmente simbólica porque a carne sempre ocupou papel central na cultura argentina. O tradicional churrasco, elemento histórico da vida social do país, tornou-se um luxo para parcelas crescentes da população.

Crise alimentar já provoca mudanças extremas nos hábitos

Os efeitos da crise econômica já começam a produzir distorções dramáticas no cotidiano argentino. Em reportagem publicada no mês passado, o jornal La Nacion mostrou que a carne de burro vem ganhando espaço como alternativa alimentar na Patagônia.

O consumo, antes marginal e praticamente inexistente em grande escala, passou a ser tratado como experimento comercial em meio à escalada dos preços da carne bovina tradicional. O episódio virou símbolo da deterioração social enfrentada pela população sob a gestão Milei.

Desde que assumiu a presidência, Milei implementou um duro programa de ajuste fiscal, desregulamentação econômica e cortes profundos no Estado. Embora o governo sustente que as medidas seriam necessárias para estabilizar a economia, os impactos sociais vêm se intensificando rapidamente.

A combinação entre inflação elevada, desvalorização do consumo interno e perda de renda transformou a crise econômica em uma crise alimentar cada vez mais visível. Em um dos maiores produtores de carne do planeta, milhões de argentinos já não conseguem consumir o alimento que por décadas foi um dos principais símbolos nacionais do país.