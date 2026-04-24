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      Chilenos denunciam tentativa de indultar violadores de direitos humanos

      Associação de familiares de desaparecidos denuncia ações que podem favorecer condenados por crimes da ditadura militar chilena

      Protesto de familiares de vítimas da ditadura militar chilena (Foto: Prensa Latina )

      247 - Uma denúncia no Chile aponta uma tentativa de beneficiar condenados por crimes cometidos durante a ditadura militar, por meio de medidas que podem evitar o cumprimento integral de penas. A acusação envolve decisões judiciais e administrativas que podem resultar em um mecanismo indireto de perdão a responsáveis por violações de direitos humanos.

      As informações foram divulgadas pela agência Prensa Latina e têm como base um comunicado da Associação de Familiares de Presos Políticos Executados e desaparecidos, que alerta para a atuação de condenados que alegam idade avançada ou problemas de saúde para buscar vantagens judiciais.

      Casos envolvem agentes da repressão

      Entre os possíveis beneficiários estão nomes ligados à repressão durante a ditadura de Augusto Pinochet. Um deles é César Manríquez Bravo, ex-integrante da Direção Nacional de Inteligência (DINA), condenado por crimes relacionados à chamada Operação Colombo.

      Também figuram na lista Héctor Osses, oficial dos Carabineros responsabilizado por assassinatos no bairro de San Gregorio, e Jorge Mandiola, agente do Centro Nacional de Informações (CNI), envolvido na Operação Alfa Carbón.

      Risco de impunidade

      As entidades ressaltam que o Programa de Direitos Humanos tem como missão prestar apoio jurídico e social às famílias de vítimas de execuções políticas e desaparecimentos forçados. Segundo a associação de familiares de vítimas da ditadura chilena, a ausência de atuação nesses casos compromete essa função e pode incentivar a impunidade.

      O caso reacende o debate no Chile sobre a responsabilização de agentes da ditadura e os limites legais para concessão de benefícios a condenados por violações graves de direitos humanos.

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