Colômbia e Venezuela anunciam cooperação militar contra organizações criminosas na fronteira

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaram nesta sexta-feira (24) um acordo de cooperação militar voltado ao combate de organizações criminosas na região de fronteira entre os dois países. As informações são do jornal O Globo, com agências internacionais.

O encontro, realizado em Caracas, marcou a primeira visita de um líder estrangeiro à Venezuela desde o sequestro de Nicolás Maduro e da primeira-dama Cília Flores por militares dos Estados Unidos, em janeiro deste ano.

Cooperação militar e segurança na fronteira

Durante a reunião, Delcy afirmou que os dois governos propuseram a criação de mecanismos para atuação conjunta. "Planos militares" e "compartilhar informações" estão entre as medidas discutidas, segundo a presidente interina, que também mencionou o desenvolvimento de ações de inteligência.

Petro declarou que a cooperação busca enfrentar atividades ilegais que atuam na região fronteiriça. O presidente colombiano citou crimes como tráfico de cocaína, exploração ilegal de ouro e terras raras, além do tráfico de pessoas.

A segurança na fronteira de aproximadamente 2,2 mil quilômetros já havia sido indicada como prioridade da agenda bilateral. Além da cooperação militar, os líderes discutiram projetos de integração energética, incluindo interconexão elétrica no oeste venezuelano e iniciativas relacionadas ao fornecimento de gás.

Contexto político e relações bilaterais

A visita de Petro ocorreu no Palácio Miraflores e foi considerada simbólica no atual contexto político. O líder colombiano já havia criticado a agressão militar dos EUA na Venezuela. Delcy Rodríguez, que assumiu a Presidência após a retirada de Maduro do poder, tem adotado medidas para reorganizar a política externa venezuelana.

Entre as iniciativas estão a retomada de relações com Washington e mudanças legais para estimular investimentos estrangeiros nos setores de petróleo, gás e mineração. Durante o encontro, a presidente interina agradeceu o apoio recebido de Petro após a crise. "[Petro] foi uma das primeiras pessoas" a manifestar solidariedade, disse.