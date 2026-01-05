Conselho da ONU expressa profunda preocupação com agressão dos EUA à Venezuela

247 - O Conselho de Segurança da ONU expressou nesta segunda-feira (5) profunda preocupação com agressão dos Estados Unidos à Venezuela, informou a teleSUR nesta segunda-feira (5), que detalha:

A secretária-geral adjunta da ONU para Assuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, interveio nesta segunda-feira perante o Conselho de Segurança, em uma reunião de emergência convocada após a operação militar dos Estados Unidos realizada em 3 de janeiro na Venezuela. DiCarlo falou em nome do secretário-geral António Guterres e transmitiu a mais profunda preocupação do organismo multilateral diante dos acontecimentos.



Guterres assinalou que as informações recebidas sobre operações militares em Caracas, Miranda, Aragua e La Guaira são motivo de alarme, especialmente porque as consequências humanitárias ainda são desconhecidas. Ele sublinhou que a situação é “grave” e requer atenção imediata por parte da comunidade internacional.



O secretário-geral recordou que a Carta das Nações Unidas proíbe o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, e enfatizou que esse princípio fundamental não foi respeitado na ação militar executada pelos Estados Unidos.



Guterres insistiu que o respeito ao direito internacional é a base do sistema multilateral e que qualquer violação desses princípios ameaça a estabilidade global. Nesse sentido, advertiu que a operação norte-americana pode estabelecer um precedente perigoso sobre a forma como se conduzem as relações entre os Estados.



Por meio de DiCarlo, o secretário-geral da ONU também expressou preocupação com o impacto que esses fatos podem ter na região, ressaltando que a América Latina tem sido historicamente um espaço onde a intervenção externa gerou ciclos de instabilidade e conflito. Ele apelou a todos os atores para evitar uma escalada e priorizar os canais diplomáticos, lembrando que a ONU mantém sua disposição de facilitar o diálogo e promover soluções pacíficas.

O chanceler venezuelano, Yvan Gil, celebrou a vitória diante da comunidade internacional, declarando em postagem oficial no Telegram: "A Venezuela obteve uma vitória clara e legítima: a comunidade internacional registrou que o ataque perpetrado em 3 de janeiro foi um ato contrário ao direito internacional, violador da Carta das Nações Unidas, do direito humanitário e dos direitos humanos, além de uma agressão direta contra a imunidade de um Chefe de Estado em exercício. Não houve espaço para manipulação nem para o duplo padrão".

