Cuba receberá centro cultural brasileiro pelos 120 anos de relações com o Brasil

247 - A cidade de Havana terá, a partir de setembro, um centro cultural brasileiro no coração de sua área histórica. A Casa Brasil será inaugurada em Havana Velha como parte das celebrações dos 120 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre Brasil e Cuba e dos 40 anos do restabelecimento dos laços bilaterais, as informações são do documento Casa Brasil, La Habana, elaborado em Havana em abril de 2026.

Administrado pela Oficina do Historiador da Cidade de Havana, o novo espaço terá a missão de fortalecer os vínculos culturais e de cooperação entre os dois países. A proposta é fazer da Casa Brasil uma referência para a divulgação da arte e da cultura brasileiras em Cuba, além de abrigar atividades educacionais e ações de solidariedade entre brasileiros e cubanos.

A inauguração ocorrerá em um ano simbólico para a relação bilateral. Em 2026, Brasil e Cuba celebram 120 anos do início das relações diplomáticas, estabelecidas em 1906, e quatro décadas da retomada formal dos vínculos entre os países, restabelecidos em 1986.

Localizada em uma das regiões mais emblemáticas da capital cubana, a Casa Brasil deverá funcionar como ponto de encontro para artistas, acadêmicos, intelectuais e personalidades dos dois países. O centro foi concebido para receber eventos culturais, seminários, exposições, lançamentos de livros, exibições de filmes e oficinas de artesanato.

O projeto prevê salas de exposição, espaços para eventos e uma biblioteca moderna. As imagens apresentadas no material mostram uma estrutura que valoriza elementos arquitetônicos de Havana Velha e incorpora referências visuais associadas ao Brasil, com ambientes amplos, pátios internos, áreas de convivência e espaços destinados à circulação do público.

A Casa Brasil também deverá ampliar a presença cultural brasileira em Cuba. O centro será uma vitrine permanente da produção artística do Brasil na ilha e, ao mesmo tempo, uma ponte de aproximação entre instituições, criadores e pesquisadores brasileiros e cubanos.