Cuba rejeita o bloqueio naval dos EUA contra a Venezuela e apoia o presidente Maduro

247 - Cuba rejeitou na terça-feira (16), as novas ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, contra a Venezuela, que incluem um bloqueio naval a petroleiros e a designação do governo do presidente Nicolás Maduro como uma "organização terrorista estrangeira" .

Por meio de sua conta no Twitter, o presidente Miguel Díaz-Canel rejeitou a medida anunciada por Donald Trump e expressou seu apoio a Caracas.

“Apoiamos firmemente o presidente Nicolás Maduro , a Revolução Bolivariana e Chavista e sua União Popular-Militar. Endossamos integralmente a declaração emitida pelo governo venezuelano .”

Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmou que a medida dos EUA é uma " violação gravíssima do direito internacional e um aumento na escalada da agressão contra o Governo Bolivariano ".

A declaração do governo cubano é uma resposta ao anúncio feito pelo presidente dos EUA , no qual ele declarou a Venezuela uma organização terrorista estrangeira e ordenou um bloqueio total e completo de todos os petroleiros que entram ou saem do país .

A medida , adotada seis dias após a apreensão de um navio-tanque na costa venezuelana , aumenta significativamente a pressão de Washington sobre o governo do presidente Nicolás Maduro .

Os venezuelanos afirmam que, com essa medida, Donald Trump "pretende impor de maneira absolutamente irracional um suposto bloqueio naval militar" com o objetivo de roubar as riquezas minerais e naturais do país .

O governo de Nicolás Maduro afirma que a "verdadeira intenção " do presidente dos EUA "sempre foi se apropriar do petróleo, das terras e dos minerais do país por meio de gigantescas campanhas de mentiras e manipulação ".

A este respeito, anunciou que procederia, em "estrita observância à Carta da ONU, ao pleno exercício de sua liberdade, jurisdição e soberania sobre essas ameaças belicistas" e que, imediatamente, seu embaixador junto à organização multilateral denunciaria "essa grave violação do direito internacional contra a Venezuela".