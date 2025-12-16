Trump classifica governo da Venezuela como "organização terrorista" e ordena "bloqueio" ao país

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (16) que Washington ordenou um “bloqueio total e completo” a todos os petroleiros sancionados que entrem ou saiam da Venezuela, acusando Caracas de utilizar receitas do petróleo para financiar crime e terrorismo.

Em uma publicação na rede Truth Social, Trump declarou que a Venezuela está “completamente cercada pela maior armada já reunida na História da América do Sul” e disse que o governo do presidente Nicolás Maduro foi designado como uma “organização terrorista estrangeira”.

No terceiro trimestre deste ano, a produção de petróleo bruto da Venezuela, administrada principalmente pela estatal PDVSA, é estimada em cerca de 850 mil barris por dia.

Mais cedo nesta terça-feira, o site Axios informou que Estados Unidos se preparam para capturar outros petroleiros sancionados próximos à costa da Venezuela, citando autoridades.

Essas apreensões fazem parte da campanha de pressão que o governo Trump vem aplicando sobre o governo venezuelano, segundo a reportagem.

A nova fase pode incluir ataques em território venezuelano, acrescentou o veículo.

"O presidente tem muitas ferramentas à disposição, e esta é uma das maiores", disse um assessor de Trump, segundo o Axios.

Cerca de 18 navios carregados com petróleo sob sanções — incluindo oito superpetroleiros capazes de transportar quase 2 milhões de barris de crude — estão atualmente nas águas venezuelanas, afirmou o relatório, citando Samir Madani, cofundador da Tanker Trackers, empresa que monitora o transporte marítimo global.

Os EUA não querem apreender esses navios enquanto estiverem em águas venezuelanas, explicou um assessor de Trump.

"Temos que esperar eles se moverem. Estão parados no porto. Quando se moverem, iremos ao tribunal, obteremos um mandado e então os pegaremos", disse o assessor, segundo a reportagem.

No entanto, os EUA não pretendem esperar por muito tempo e podem obter um mandado para capturá-los ainda ali, acrescentou a fonte.

Na última quarta-feira, Trump anunciou a apreensão de um petroleiro na costa venezuelana. A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, afirmou depois que a embarcação era suspeita de transportar petróleo sancionado da Venezuela e do Irã. A operação foi conduzida pelo FBI, pelo Departamento de Investigações de Segurança Interna e pela Guarda Costeira dos EUA, com apoio do Departamento de Guerra.

As autoridades venezuelanas acusaram os EUA de cometer "um ato de pirataria internacional" e disseram que recorreriam a organismos internacionais. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, também condenou a apreensão do navio por forças norte-americanas, classificando o episódio como um ato de pirataria.

Desde o início de setembro, Trump autorizou uma série de ataques contra embarcações supostamente envolvidas no tráfico de drogas nas costas da Venezuela. As ações foram criticadas por alguns parlamentares norte-americanos, que defendem que o governo Trump deveria apresentar mais justificativas ao Congresso para a realização desses ataques.

O governo venezuelano classificou essas ações como uma provocação destinada a desestabilizar a região e uma violação dos acordos internacionais sobre o status desmilitarizado e livre de armas nucleares do Caribe.

Em novembro, Trump afirmou acreditar que os dias de Maduro como chefe de Estado estavam contados, ao mesmo tempo em que garantiu que Washington não tinha planos de entrar em guerra com Caracas.

(Com informações da Sputnik).