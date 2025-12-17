Venezuela repudia ameaça de bloqueio militar anunciada por Trump

247 - O governo da Venezuela condenou duramente as declarações feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou impor um bloqueio naval e militar ao país como forma de pressionar pela entrega de seus recursos naturais. Em comunicado oficial, o Executivo venezuelano classificou a postura como “imprudente e grave”, ressaltando que se trata de uma ameaça direta à soberania nacional e à ordem jurídica internacional.

A nota divulgada pelo Governo Bolivariano destaca que as declarações foram feitas por Trump em suas redes sociais e representam, segundo Caracas, uma tentativa “absolutamente irracional” de impor um bloqueio com o objetivo de “roubar as riquezas do país”. As informações foram publicadas originalmente pela emissora Telesur, com base em comunicado oficial do governo venezuelano.

De acordo com o texto, Donald Trump teria presumido que “o petróleo, as terras e as riquezas minerais da Venezuela lhe pertenciam”, exigindo a devolução imediata desses ativos. Para o governo venezuelano, essa atitude configura uma violação do direito internacional, do livre comércio e da liberdade de navegação, princípios consagrados em tratados multilaterais e na Carta das Nações Unidas.

Diante do que classificou como “ameaças grotescas”, o governo anunciou que levará o caso formalmente à Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo o comunicado, o embaixador da Venezuela junto à ONU, Samuel Moncada, será responsável por apresentar a denúncia, caracterizando a iniciativa norte-americana como uma “grave violação do Direito Internacional”, em estrita observância às normas da ONU.

No documento, o Executivo venezuelano reafirma que exerce plenamente sua soberania sobre todos os seus recursos naturais e sobre o direito à livre navegação no Mar do Caribe e nos oceanos do mundo. “A Venezuela, no pleno exercício do Direito Internacional que nos protege, nossa Constituição e as leis da República, reafirma sua soberania sobre todos os seus recursos naturais, bem como o direito à livre navegação e ao livre comércio”, afirma o texto oficial.

O comunicado também faz um apelo ao povo dos Estados Unidos e à comunidade internacional para que rejeitem a ameaça, considerada “extravagante”, e que, segundo o governo, revela “as verdadeiras intenções de Donald Trump de roubar as riquezas do país”. A nota cita literalmente uma das publicações do presidente norte-americano, na qual ele declarou: “até que todo o petróleo, terras e outros bens que nos foram roubados sejam devolvidos aos Estados Unidos”.

Em resposta, o governo bolivariano sustenta que essa postura confirma uma intenção histórica de apropriação dos recursos venezuelanos por meio de “gigantescas campanhas de mentiras e manipulação”. O texto reforça ainda que “a Venezuela nunca mais será colônia de nenhum império ou potência estrangeira” e que o país seguirá, junto com seu povo, “o caminho da construção da prosperidade e da defesa irrestrita de nossa independência e soberania”.

A declaração é concluída com a reafirmação da posição do povo venezuelano na defesa de seus direitos históricos e de sua independência, evocando palavras de Simón Bolívar: “felizmente, alguns homens livres conseguiram derrotar impérios poderosos”.