Cuba resiste ao bloqueio dos EUA, diz Abel Prieto

Por Emir Sader, 247 - Em entrevista, Abel Prieto, presidente da Casa de las Américas, afirmou que Cuba resiste ao bloqueio dos Estados Unidos em meio a apagões, escassez de alimentos e remédios, crise no transporte público e dificuldades no sistema de saúde. Segundo ele, as sanções impostas por Washington buscam “sufocar” o país, mas têm provocado o efeito contrário: unir ainda mais o povo cubano em defesa da soberania nacional.

Como está Cuba hoje, diante das medidas agressivas do governo Trump e seus efeitos na vida dos cubanos?

Abel Prieto: Nosso povo sofre diariamente os efeitos do implacável bloqueio dos EUA contra Cuba. Apagões, falta de água, escassez de todos os tipos — remédios, alimentos —, um sistema de transporte público em colapso, dezenas de milhares de pessoas, incluindo crianças, aguardando cirurgia. E muito mais. Eles pretendem nos sufocar. Esta é uma guerra econômica implacável que vem cortando todas as fontes de divisas estrangeiras para o país. Segundo Trump, Marco Rubio e os porta-vozes da contrarrevolução, seu objetivo é sancionar o “regime de Castro”; mas, na realidade, é uma punição coletiva para todo o povo cubano. Eles esperam que essa política de sufocamento provoque uma “revolta popular contra o governo”, o que seria um pretexto ideal para uma intervenção militar. Nossos inimigos estão tão impacientes, tão desesperados, que chegaram ao ponto de contratar um grupo de cidadãos panamenhos para virem a Havana e pintarem cartazes com slogans contra a Revolução. É lamentável.

O que eles conseguiram foi unir ainda mais o nosso povo. A enorme manifestação da última sexta-feira, 22 de maio, em Havana, na Tribuna Anti-Imperialista, para condenar a infame acusação ianque contra Raúl, foi mais um exemplo do clima político predominante entre nós. Eventos semelhantes continuaram a ser realizados nas províncias, numa série de manifestações que culminarão com a celebração do 95º aniversário de Raúl, em 3 de junho. Esta nação sentiu-se profundamente ofendida por uma manobra tão repugnante contra um dos seus líderes mais prestigiados e amados, especialmente considerando a manipulação de fatos notórios, de responsabilidade exclusiva do governo dos EUA, contra o qual Cuba repetidamente alertou. Naquela ocasião, agimos, como sempre, com transparência, respeito à verdade e ao direito internacional, e defendemos legitimamente o nosso espaço aéreo e a nossa soberania.

Mas, antes disso, organizações da sociedade civil lançaram um processo chamado “Minha Assinatura pela Pátria”, e 6,3 milhões de adultos cubanos assinaram seu compromisso de defender o direito à liberdade e à independência a qualquer custo. Esse processo culminou no Dia do Trabalho, quando as pessoas foram às ruas em toda Cuba para expressar seu apoio à Revolução.

Nosso povo está unido, caro Emir, e, como disse Fidel, “preferimos ser varridos da face da Terra a retornar à condição humilhante de uma colônia dos EUA”.

O que poderia acontecer se os EUA se aventurassem em qualquer tipo de intervenção em Cuba?

Abel Prieto: Espero que não. No entanto, como disse Díaz-Canel, Cuba é um país pacífico, disposto a dialogar em igualdade de condições, mas, se formos atacados, haverá combate, “e a palavra rendição não existe para nós”. Todas as sextas-feiras, o Conselho Nacional de Defesa e os Conselhos Provinciais de Defesa se reúnem e se dedicam à preparação militar baseada em uma doutrina defensiva batizada por Fidel como “Guerra de Todo o Povo”.

Há muitos anos, durante a era Reagan, quando uma invasão ianque parecia iminente, Fidel, Raúl e outros membros da liderança revolucionária criaram essa filosofia militar tipicamente cubana, inspirada nas experiências históricas de nossos Mambises e dos guerrilheiros da Sierra Maestra. O projeto da Guerra de Todo o Povo alcança o nível municipal e o nível das “zonas de defesa”, concebidas para tornar impossível a ocupação do país. Segundo Raúl, cada canto de Cuba se tornaria um inferno de “ninho de chifres” para os invasores.

O dia 3 de agosto teria sido o centenário de Fidel. Como é a imagem de Fidel em Cuba hoje?

Abel Prieto: Em agosto, haverá um Colóquio Internacional em comemoração ao seu centenário, organizado pelo Centro Fidel Castro Ruz e outras instituições, como a própria Casa de las Américas. Além disso, na Casa de las Américas, organizamos palestras e inauguramos exposições de artes visuais inspiradas nele, em especial uma bela exposição de cartazes. Vamos publicar, com o apoio do Fórum Popular, um livro de arte com cem dos melhores cartazes de nossa coleção. Iniciativas semelhantes estão sendo promovidas pela União de Escritores e Artistas de Cuba, pela Associação de Jovens Criadores Hermanos Saíz, pelo Movimento da Juventude Martí, pela Sociedade Cultural José Martí, pela União da Juventude Comunista e por organizações estudantis. Mas acredito que, além de debates, exposições, palestras, publicações, documentários — tudo o que fizemos e podemos fazer sobre sua vida e obra —, Fidel está profundamente enraizado no povo cubano, de uma forma difícil de explicar. Ele plantou ideias e princípios essenciais no âmago de cada um de nós.

O que ele chamava de “senso de momento histórico” é o que explica o processo “Minha Assinatura pela Pátria”, o PRI.